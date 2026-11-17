Arnold Schwarzenegger ha protagonizado algunas de las películas más exitosas de Hollywood, conquistó títulos internacionales de fisicoculturismo y llegó a ocupar el cargo de gobernador de California. Sin embargo, ninguno de esos logros representa el recuerdo más feliz de su vida. El actor, de 79 años, recordó una Navidad de su infancia en Austria que, pese a las limitaciones económicas de su familia, permanece entre sus momentos más especiales.

En una entrevista con People, Schwarzenegger contó que la escena que primero llegó a su mente cuando pensó en el día más feliz de su vida no estuvo relacionada con la fama, el éxito profesional ni la política. Se trataba de una celebración navideña cuando tenía aproximadamente seis años, rodeado de sus padres y hermanos frente al árbol de Navidad.

¿Cuál fue el momento más feliz de la vida de Arnold Schwarzenegger?

El protagonista de Terminator recordó que aquella Navidad en Austria fue especialmente significativa por la unión familiar y las tradiciones que compartían. Todos estaban tomados de las manos alrededor del árbol y cantaban Noche de paz, mientras su padre, quien sabía tocar alrededor de seis instrumentos musicales, sacaba una trompeta fliscorno para acompañar la celebración.

“Estaba pensando: ¿cuál fue el momento más feliz, el más especial de mi vida? No fue ganar Mr. Olympia, ni llegar a la gobernación, ni conseguir un éxito de taquilla. Eso no fue lo que me vino a la mente", contó Schwarzenegger.

El actor explicó que, en cambio, recordó aquella escena familiar que vivió durante su niñez. Aunque no tenían mucho dinero, la Navidad estaba llena de momentos que todavía conserva en su memoria.

Arnold Schwarzenegger en 'The Man with the Bag'. | Crédito: Arcilla Enos/PRIME

¿Qué regalos recibía Arnold Schwarzenegger cuando era niño?

Arnold Schwarzenegger también recordó que los regalos de aquella época eran modestos. Cuando tenía seis años, recibió un trineo, mientras que su hermano obtuvo un suéter que, durante la Navidad siguiente, terminaría heredando.

“No teníamos mucho porque no teníamos mucho dinero. Así que creo que mi regalo fue un trineo y mi hermano recibió un suéter que, la Navidad siguiente, sería mi suéter heredado. Así era siempre”, relató.

Sin embargo, aquellas limitaciones económicas no impedían que disfrutara de las fiestas. “No había problemas. Tienes seis años. Estás completamente protegido”, añadió al recordar la sensación de seguridad y felicidad que experimentaba junto a su familia.

¿Qué tradiciones navideñas mantiene Arnold Schwarzenegger con su familia?

El cariño de Arnold Schwarzenegger por la Navidad tiene sus raíces en las costumbres que aprendió durante su infancia en Austria. Una de ellas era decorar un árbol natural que llegaba desde el suelo hasta el techo y colocar velas reales entre sus ramas.

El actor de Jingle All the Way continúa celebrando estas fechas junto a sus cinco hijos, su exesposa Maria Shriver y el resto de su familia. Aunque ambos están divorciados, mantienen la costumbre de reunirse durante las fiestas.

“Aunque estamos divorciados, a los niños les gusta vernos siempre juntos. La familia siempre está unida. Continuamos con esa tradición”, explicó.

Además, su entusiasmo por regalar se ha mantenido con los años. Arnold Schwarzenegger aseguró que siente más satisfacción al entregar un obsequio que al recibirlo y que suele buscar regalos durante todo el año. Ahora, como abuelo de tres nietos, también disfruta encontrando detalles especiales para los más pequeños.

Arnold Schwarzenegger interpretará a Santa Claus en la comedia The Man with the Bag. | Foto: Amazon MGM Studios / Grey Matter Productions

Arnold Schwarzenegger interpretará a Santa Claus en una nueva película

La Navidad de 2026 tendrá un significado especial para Arnold Schwarzenegger, quien interpretará a Santa Claus en la comedia The Man with the Bag, dirigida por Adam Shankman y protagonizada también por Alan Ritchson y Awkwafina. La película se estrenará el próximo 2 de diciembre en Prime Video.

Además de este papel, el actor protagoniza una nueva campaña navideña de Amazon titulada “Santa Schwarzenegger”. La iniciativa surgió de una propuesta del propio Arnold Schwarzenegger, quien encontró una conexión entre su personaje en la película y la actividad de la compañía, que se encarga de entregar millones de paquetes durante las fiestas.