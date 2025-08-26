El romance de Lamine Yamal, joven estrella del Barcelona, y el de la cantante argentina Nicki Nicole ha dejado de ser solo rumor. Después de semanas de especulaciones, este lunes ambos confirmaron su relación sentimental al compartir una foto juntos en Instagram, dejando claro que lo suyo va más allá de la amistad y sorprendiendo tanto al mundo del deporte como al del espectáculo.

¿QUÉ DIJO EL PAPÁ DE LAMINE YAMAL SOBRE NICKI NICOLE?

Hasta hace unos días, la historia era distinta. Mounir Nasraoui, padre del futbolista, había desestimado por completo los rumores al asegurar que no conocía a la cantante de 24 años. En declaraciones para Europa Press, incluso llegó a afirmar: “No sé quién es ni me interesa la pobre chica”. Sus palabras sonaban como un portazo a las especulaciones que rodeaban al jugador.

Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su relación con esta foto (Foto: lamineyamal/Instagram)

La realidad, sin embargo, lo desmintió rápidamente. La propia Nicki Nicole ya había estado presente en la fiesta de cumpleaños número 18 de Yamal, en julio, y en varias ocasiones fue captada en el estadio con la camiseta del Barça y el dorsal de su nuevo amor. Ahora, con la foto oficial en Instagram, ambos decidieron dejar atrás el misterio y mostrarse sin reservas.

Nasraoui, en su momento, pidió respeto y privacidad para su hijo, subrayando que no quería vigilar cada paso personal del jugador. “Un poco de privacidad se merece la gente también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo”, comentó. A pesar de su distanciamiento respecto al tema, las imágenes difundidas confirman lo que muchos sospechaban.

Nicki Nicole y Lamine Yamal, juntos luego de una escapada a Mónaco en el aeropuerto de Barcelona (Foto: AFP)

NICKI Y LAMINE LUCEN MUY ENAMORADOS

La cantante argentina, una de las figuras más importantes de la música urbana actual, parece haber conquistado al futbolista más joven en debutar con la selección española en una Eurocopa. Yamal, por su parte, no ha ocultado su admiración por la artista, llegando incluso a llevarla como fondo de pantalla en su celular.

Con esta publicación conjunta, la pareja se suma a la lista de romances que unen el mundo de la música con el del deporte. Sus seguidores no tardaron en reaccionar con miles de comentarios y mensajes de apoyo, celebrando la unión de dos jóvenes talentos que destacan en disciplinas tan distintas.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.