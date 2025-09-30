Nicole Kidman y Keith Urban han puesto fin a su matrimonio después de casi dos décadas juntos. La noticia tomó por sorpresa a muchos, sobre todo porque hasta hace poco la pareja aún compartía gestos de complicidad en público y en redes sociales.

La última vez que fueron vistos juntos fue el 20 de junio, en el partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA celebrado en Nashville, muy cerca de la mansión conyugal. Cinco días después, Nicole Kidman compartió en Instagram una foto en blanco y negro abrazando a Keith con un mensaje cargado de ternura: “Feliz aniversario, cariño”, en alusión a su 19º aniversario de bodas. La reacción del cantante, sin embargo, resultó mucho más distante: solo respondió con un emoji de corazón.

Nicole Kidman sorprendió con un tierno mensaje de aniversario en Instagram, mientras Keith Urban solo respondió con un emoji de corazón. | Crédito: Instagram

El último gran momento público que compartieron ocurrió el pasado 8 de mayo en los Premios de la Academia de Música Country. Allí, Urban fue honrado con el prestigioso Premio ACM Triple Crown y, en su discurso, dedicó unas breves pero afectuosas palabras a la actriz: “Nicole Mary está aquí esta noche. ¡Te amo, niña!”. Más tarde, ambos celebraron con una fotografía dentro de una limusina, en la que el cantante posaba orgulloso con su premio mientras una sonriente Nicole aparecía detrás haciendo la señal de victoria.

Pese a estas muestras públicas, la separación parece haber sorprendido especialmente a Kidman. En los últimos meses, la actriz ha estado en Inglaterra filmando Practical Magic 2 junto a Sandra Bullock, mientras que Urban se concentraba en su gira, lo que dificultó que coincidieran. A finales de la semana pasada, incluso, Nicole lució en un evento en Los Ángeles su anillo de compromiso con total naturalidad, sin dar señales de que su matrimonio atravesaba un quiebre.

En los ACM Awards, Keith Urban expresó su amor públicamente y Nicole Kidman lo acompañó sonriente en la celebración posterior. | Crédito: Instagram

Las declaraciones recientes de la actriz también mostraban una relación en apariencia sólida. En diciembre, contó a People que le encantaba ser sorprendida por su esposo con citas románticas. “Me gusta que me inviten a salir y él todavía lo hace. Hace siete noches fuimos a cenar a Nueva York. Nos encanta la comida japonesa, pero estoy abierta a todo. ¡Sorpréndeme, cariño!”, reveló entonces.

De acuerdo con TMZ, Keith Urban se encuentra actualmente en su residencia de Nashville, mientras que Nicole Kidman permanece en Los Ángeles, arropada por sus hijas y por el apoyo de su hermana menor, Antonia. Un final inesperado para una de las parejas más queridas de Hollywood.

