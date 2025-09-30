La separación de Nicole Kidman y Keith Urban no tomó por sorpresa a algunos de sus seguidores más atentos. Según se comenta, una publicación en Instagram habría dado pistas de lo que estaba por venir meses antes de que se confirmara la ruptura.

La noticia del fin de su matrimonio, después de casi 20 años juntos, se conoció este lunes; sin embargo, el New York Post informa que, desde junio, ya circulaban sospechas cuando Kidman compartió un tierno homenaje por su aniversario, mientras que Urban optó por un gesto mucho más discreto.

Por esos días, la actriz publicó una foto en blanco y negro en la que ambos aparecen abrazados en lo que parece un camerino.

Kidman acompañó la imagen con un mensaje breve: “Feliz aniversario, amor”. Urban, en cambio, no hizo una publicación propia y solo dejó un emoji de corazón en los comentarios.

Una publicación de aniversario en Instagram llamó la atención cuando Urban solo dejó un emoji en lugar de un mensaje propio. (Foto: @nicolekidman / Instagram)

Para muchos, esa falta de entusiasmo resultó muy llamativa, ya que el cantante tenía la costumbre de expresar abiertamente su amor por Kidman en redes sociales.

El último post de Urban junto a su esposa data del 9 de mayo, cuando compartió imágenes junto a la actriz en los premios de la Academia de la Música Country.

En años anteriores, el artista incluso llegó a escribir que su amor por Kidman era “para siempre”, como ocurrió en su aniversario número 18 en 2024.

Tras confirmarse la separación, distintas fuentes señalaron que la pareja vive por separado “desde el comienzo del verano”.

Fuentes cercanas aseguran que la pareja vive separada desde el verano y que fue el cantante quien tomó la decisión. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Un informante aseguró a Page Six: “A veces las relaciones simplemente llegan a su fin”, y añadió que Kidman no deseaba la separación e intentó salvar el matrimonio.

Otras versiones indican que Urban se mudó a una nueva residencia en Nashville, mientras la actriz se quedó a cargo de sus hijas Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Algunos allegados señalan que fue Urban quien tomó la iniciativa de terminar la relación, aunque no está claro si habrá un divorcio oficial. “Nicole no quería la separación y estaba intentando salvar la relación”, reiteró una fuente.

Pese a ello, la actriz encontró refugio en su familia. “La hermana de Nicole ha sido un pilar, y toda la familia Kidman se ha unido para apoyarse mutuamente”, aseguró otra persona cercana.

Kidman recibe el apoyo de su familia y se mantiene enfocada en sus hijas. (Foto: Ian LANGSDON / AFP) / IAN LANGSDON

La pareja, que se conoció en 2005 durante la gala G’Day USA y se casó en junio de 2006, hizo su última aparición pública en junio de 2025 en Nashville, durante la final del Mundial de Clubes de la FIFA.

Poco después, Urban fue noticia cuando interrumpió bruscamente una entrevista al ser consultado por las escenas íntimas de Kidman con Zac Efron en A Family Affair.

Para su círculo más íntimo, la ruptura “realmente no ha sido un secreto” y muchos creen que era algo inevitable.

Nicole Kidman y Keith Urban se separan: línea de tiempo de su relación

La actriz Nicole Kidman y el cantante de country Keith Urban se conocieron en enero de 2005 durante la gala “G’Day USA” en Los Ángeles. A pesar de que Kidman sintió una atracción inmediata, Urban tardó varios meses en llamarla. Una vez que la relación se consolidó, la pareja se comprometió con rapidez y se casó en una ceremonia en Sídney, Australia, en junio de 2006, un año después de haberse conocido.

Pocos meses después de la boda, Urban ingresó en rehabilitación para tratar adicciones. Kidman lo apoyó públicamente, un momento que la pareja describió posteriormente como un factor que fortaleció profundamente su vínculo.

Con el tiempo, la pareja dio la bienvenida a dos hijas: Sunday Rose, nacida en 2008, y Faith Margaret, nacida en 2010 a través de gestación subrogada.

A lo largo de casi dos décadas, Kidman y Urban se establecieron como una de las parejas más estables y visibles de Hollywood; no obstante, en septiembre de 2025, después de 19 años de matrimonio, se anunció que la actriz y el cantante habían puesto fin a su relación.

