Cardi B no para de hablar sobre temas personales. Eso lo digo porque hace unos días te comenté que expuso el sorprendente motivo por el que desea tener más hijos. Ahora es el centro de atención debido a que reveló por qué se “volvería a casar” tras su separación de Offset.

Si es que no sabes quién es Offset, pues te digo que es el padre de los tres hijos de la artista: Wave Set (de 4 años), Kulture Kiari (de 7 años) y Blossom Belle (de 12 meses). Con ese hombre se casó en 2017. Pero luego ella solicitó el divorcio de él en 2024. Anteriormente también lo hizo (en 2020); sin embargo, ambos después cancelaron ese paso.

Cardi B en compañía de sus tres hijos en la celebración del cumpleaños de su hija Kulture Kiari. (Foto: @iamcardib / Instagram)

Regresando al tema que motivó la creación de esta nota, te cuento que hace poco la artista fue copresentadora de ‘Today with Jenna & Friends’. Ahí ella indicó, según People, que podría verse caminando hacia el altar nuevamente algún día.

“Creo en el amor”

“Sí. Me volvería a casar. Creo en el amor. Soy una romántica empedernida”, sostuvo Cardi B, quien actualmente mantiene una relación sentimental con Stefon Diggs. Precisamente, estando con Jenna Bush Hager, llegó a contar la impresión inicial que tuvo de él cuando se conocieron.

Cardi B es una rapera, cantante, actriz y empresaria estadounidense. (Foto: Michael TRAN / AFP) / MICHAEL TRAN

¿Cómo conoció a su actual pareja?

“Pensé que era lindo. Pensé: ‘Oh, tiene que ser mío’”, manifestó. Más adelante, le consultaron si fue ella quien se comunicó con él o simplemente se lo encontró, y ella dijo: “¡No, no se supone que debas contactar a un hombre así como así!”.

Eventualmente, precisó que se conocieron a través de amigos en común y que, desde que comenzó a salir con él, “la vida es más como una expresión. Es más bien como (poner la lengua sobre los labios y sonreír)”. Definitivamente, está muy enamorada de Stefon Diggs.

