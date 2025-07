David Corenswet se preparó muy bien para interprepar a ‘Superman’ en la película del mismo nombre, que ya está en cines. El hecho de haber recibido palabras de aliento en cartas de otros actores que ‘dieron vida’ al ‘hombre de acero’, sin duda, le ayudó bastante, y hoy puede ver los ‘frutos’ de su trabajo: muchas personas están encantadas con su actuación. Una de ellas es Whoopi Goldberg, quien se animó a decir que ‘se enamoró’ de él como el superhéroe de DC.

Su revelación se produjo durante una emisión del programa ‘The View’ que conduce. Para ser más exactos, todo fue cuando ella tuvo como invitados a David Corenswet y a Rachel Brosnahan, quien hace poco impactó al contar cómo fue la vez que James Gunn la llamó para decirle que fue elegida para ser ‘Lois Lane’ en ‘Superman’.

La escena de ‘Superman’ que la marcó

“Tengo que decirles algo, porque cuando estaba sentada viendo la primera escena entre ustedes dos, pensé: ‘Vale, vale, vale, esto está bien, vale’. Y poco a poco me fui enfadando”, comenzó contando Whoopi Goldberg en el mencionado programa.

Caryn Elaine Johnson, más conocida por su seudónimo Whoopi Goldberg, es una actriz, comediante, productora, guionista, presentadora de televisión, cantante y escritora estadounidense. (Foto: Jason Mendez / Getty Images for Tribeca Festival)

“Y no entendía qué estaba pasando. Y lo que pasaba es que olvidé lo que era la amabilidad, y seguía esperando a que ‘Superman’ se pusiera bromista, y no es así. Nunca lo ha sido. Así que me enamoré de ti como ‘Superman’”, aseveró después la también actriz.

David Corenswet es un actor estadounidense que ha ganado mucha fama por interpretar a ‘Clark Kent / Superman’ en la película ‘Superman’. (Foto: Stewart Cook / Warner Bros. vía Getty Images)

Cabe mencionar que mientras ella compartía sus pensamientos sobre la película del ‘hombre de acero’, señaló que fue amiga del fallecido Christopher Reeve, quien fue el actor que originó el papel principal en las películas de ‘Superman’ de Warner Bros. desde la original de 1978 hasta ‘Superman IV: The Quest for Peace’ de 1987.

“¿Por qué esperaba que te convirtieras en alguien que nunca habías sido?”

En otro momento de la entrevista, Whoopi Goldberg indicó que el haber visto la nueva cinta de ‘Superman’ la llevó a hacerse preguntas. “Me permitió cuestionarme ¿en quién me he convertido para no reconocer la bondad? ¿Por qué esperaba que te convirtieras en alguien que nunca habías sido? Sé que suena loco, pero me impactó porque pensé: ‘Ah, es cierto. Es simpático, amable y diferente’”, manifestó. Si te interesa ver cómo fue el programa con la participación de David Corenswet y Rachel Brosnahan, aquí te comparto un video que se encuentra en YouTube gracias a que el canal de ‘The View’ lo subió.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí