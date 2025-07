En las últimas semanas, hemos podido enterarnos que Travis Kelce y Taylor Swift han compartido diversos momentos en espacios públicos (uno de ellos, por ejemplo, fue la participación de los dos en un concierto benéfico en Nashville), razón por la cual han llegado a ser noticia en varias ocasiones. Justamente, debido a esto último, muchos han salido a decir que la pareja estaría buscando la atención de la gente. El jugador de los Kansas City Chiefs, consciente de la existencia de esos comentarios, se animó a dar a conocer su postura al respecto.

El tema en cuestión fue abordado por el jugador de fútbol americano durante su participación el pódcast ‘Bussin’ With The Boys’, el cual se puede apreciar en YouTube. Ahí el deportista, mientras conversaba con Will Compton, recalcó que tanto él como su novia solo se están encargando de disfrutar su relación.

Travis Kelce nació el 5 de octubre de 1989 en Westlake, Ohio, Estados Unidos. (Foto: Cooper Neill / Getty Images)

“Somos pareja, ¿sabes?”

“Me lo estoy pasando bien con ella”, aseguró al inicio. “Somos pareja, ¿sabes? Se suele decir algo, como si buscáramos atención de vez en cuando, pero es como si simplemente estuviéramos disfrutando de la vida y divirtiéndonos yendo a partidos de hockey. Le estoy mostrando un poco más del mundo deportivo que aún no conoce”, agregó.

Taylor Swift actualmente no tiene una agenda apretada

A raíz de las declaraciones de Travis Kelce, te comento que en el mes pasado elaboré una nota sobre el hecho de que Taylor Swift actualmente no tiene una agenda apretada. Ello a raíz de que el Eras Tour acabó en diciembre de 2024. Debido a que ahora cuenta con más tiempo libre, una fuente le dijo a People que la artista estaría deseando que llegue la próxima temporada de la NFL (National Football League).

Travis Kelce y Taylor Swift en la final de la Copa Stanley 2025 entre los Edmonton Oilers y los Florida Panthers en el Amerant Bank Arena. (Foto: Brian Babineau / NHLI vía Getty Images)

“Taylor está deseando que llegue la próxima temporada de la NFL (inicia el jueves 4 de septiembre). No solo porque le encanta apoyar a Travis, sino porque, por primera vez desde que empezaron a salir (en 2023), no tiene una agenda de gira apretada”, declaró la persona cuya identidad, por obvias razones, no fue revelada. “Su agenda está mucho más abierta ahora que el Eras Tour ha terminado y está realmente emocionada de tener el tiempo y la flexibilidad para presentarse ante Travis de manera más constante”, subrayó más adelante. Eso explica que tanto la cantante como el deportista estén compartiendo más momentos juntos últimamente.

