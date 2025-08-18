Si eres un(a) gran fanático(a) de la serie ‘Wednesday’ (‘Merlina’, en español) de Netflix, entonces sabes que Catherine Zeta-Jones es nada más y nada menos que la actriz que interpreta a ‘Morticia’. Hoy te voy a hablar sobre esta gran artista debido a que hace poco causó sensación al pronunciarse acerca de las cuatro casas que tiene con su esposo Michael Douglas.

¿Dónde se ubican las propiedades de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas?

Primero que nada tengo que recalcarte que la actriz y su pareja tienen una propiedad en Canadá, otra en España y dos en New York. Sobre todas ellas se refirió recientemente y de manera muy breve durante una entrevista con The Sunday Times.

“Me encanta rodearme de belleza”

“Sé que suena muy jet set, y me encanta rodearme de belleza, pero no es excesivo, es muy cómodo”, fue lo que expresó Catherine Zeta-Jones al medio, antes de insistir en que “un par de jeans es un par de jeans” y que no gastaría cientos de dólares en una camiseta blanca.

Catherine Zeta-Jones en el estreno mundial de la primera parte de la segunda temporada de ‘Wednesday’ en el Central Hall de Westminster el 30 de julio de 2025 en Londres, Inglaterra. (Foto: John Phillips / Getty Images) / John Phillips

“Voy a todas las tiendas vintage de París. Compro cosas que probablemente nunca usarás, como una capa preciosa, simplemente piezas geniales. Ahora mismo me encanta el clásico Yves Saint Laurent. Me entusiasman los vestidos de noche. Para mí, un par de vaqueros es un par de vaqueros. ¿Gastar 200 libras (270 dólares) en una camiseta blanca? ¡Qué va! Pero cuando se trata de alta costura, de hermosos bordados, de la maestría... me encanta el teatro de la moda”, aseguró.

¿Cuántos hijos tienen Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas?

Por si no lo sabías, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas son dos grandes leyendas del cine. Ambos, de acuerdo a People, tienen dos hijos: Dylan, de 25 años, y Carys, de 22. Pero ojo a esto: Douglas también tiene otro hijo. Estoy hablando de Cameron, de 46 años, que nació como ‘fruto’ de su amor con su exesposa, Diandra Luker.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones se casaron el 18 de noviembre de 2000. (Foto: Arnold Jerocki / Getty Images) / Arnold Jerocki

La película en donde actuaron juntos Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas

Si te preguntas si alguna vez Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas actuaron juntos, la respuesta es “sí”. Lo hicieron en ‘Traffic’ (2000). En esa cinta, Douglas interpretó a ‘Robert Wakefield’, mientras que Zeta‑Jones ‘dio vida’ a ‘Helena Ayala’.

