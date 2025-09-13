Tras haber sido noticia en el mundo del espectáculo por los consejos matrimonios que brindó junto con su esposa Marilou Hamill, el actor Mark Hamill se ha animado a revelar cuál es la película favorita del amor de su vida. Lo curioso es que no es una de ‘Star Wars’. Para que conozcas el nombre de la cinta, sigue leyendo esta nota.

Antes del estreno de su nueva película, ‘The Long Walk’, el artista fue entrevistado por The Hollywood Reporter. Durante esa conversación, se animó a decir algo que tomó por sorpresa a muchas personas: el filme que realmente le encanta a la madre de sus hijos.

Mark Hamill es un actor de cine, televisión, voz, director, productor y escritor estadounidense. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

“He visto ‘The Life of Chuck’ tres veces. Mi esposa la ha visto como seis veces. Dice: ‘Es lo que más me gusta de lo que has hecho’”, expresó Mark Hamill, que es muy recordado por haber ‘dado vida’ al personaje de ‘Luke Skywalker’ en la saga de ‘Star Wars’.

¿Qué papel tuvo Mark Hamill en ‘The Life of Chuck’?

Si te estás preguntando a quién interpretó el actor en la película favorita del amor de su vida, pues el ‘dio vida’ a ‘Albie Krantz’, el abuelo del protagonista ‘Charles ‘Chuck’ Krantz’ (Tom Hiddleston). Según indicó anteriormente el propio Mark, él no se dio cuenta del impacto que iba a tener la cinta hasta que la vio con una audiencia completa durante su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2024.

Mark y Marilou Hamill tienen tres hijos: Nathan Elias, Griffin Tobias y Chelsea Elizabeth. (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

“Fue una revelación. Se podía sentir la energía. Estuvieron con nosotros todo el tiempo”, indicó a People en junio. “Cuando se encendieron las luces, había adultos con lágrimas en los ojos. Es decir, se podía sentir que había dado en el blanco, y la gente estaba profundamente conmovida”, recalcó después.

Películas destacadas de Mark Hamill

‘Star Wars: Episode IV – A New Hope’ (1977)

‘Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back’ (1980)

‘Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi’ (1983)

‘Slipstream’ (1989)

‘Batman: Mask of the Phantasm’ (1993) – voz del ‘Joker’

‘Jay and Silent Bob Strike Back’ (2001)

‘Star Wars: Episode VII – The Force Awakens’ (2015)

‘Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi’ (2017)

‘Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker’ (2019)

‘The Machine’ (2023)

