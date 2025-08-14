Cuando escuchas John Rambo, lo vinculas rápidamente con el popular Sylvester Stallone . Su excelente interpretación de este personaje de ficción ha quedado grabada en muchas generaciones. Sin embargo, en tiempos recientes, se anunció que se realizará una precuela de esta popular franquicia y Noah Centineo ha sido el elegido. No obstante, esto no será bien visto por el actor de 79 años.

Debes saber que esta nueva entrega se centrará en la historia de la carrera militar de ‘John Rambo’ que comprende el periodo entre 1966 y 1974. Obviamente, Stallone no podría interpretarlo debido a su avanzada edad, lo que le impediría seguir este legado.

Pese a ello, el protagonista principal de ‘Rocky’ ya tenía en mente el actor ideal para que interprete a este icónico personaje, pues consideraba que mostraba cierta afinidad, pero su deseo no se concretará. ¿A qué celebridad de Hollywood se refería? Aquí te lo cuento.

Noah Centineo es el actor elegido para interpretar en la precuela de 'John Rambo'. (Foto: Netflix) / Katie Yu / Netflix

¿Quién quería Sylvester Stallone que sea el nuevo ‘John Rambo’?

Esta “polémica” surgió desde que asistió a ‘The Tonight Show’ con Jimmy Fallon. Se dialogaron distintos temas, pero hubo un punto en particular que captó la atención de los espectadores: Sylvester confesó que conoció a Ryan Goslling , el actor que interpreta a ‘Ken’ en ‘ Barbie ’.

Según sus propias palabras, interactuó con él durante una cena. Si bien realizó una comparación de sus apariencias físicas, pues considera que el actor canadiense es más guapo, quedó encantado al saber que Ryan era fanático de John Rambo.

“Ryan me dice: ‘Me fascina Rambo e iba al colegio vestido de Rambo. La gente me perseguía, me alejaba y yo seguía sin parar. Me iba de vacaciones como Rambo”, dijo.

Sylvester Stallone y Ryan Gosling se conocieron durante una cena, según las palabras del actor de 79 años. (Crédito: @officialslystallone / @rryan_ggosling / Instagram)

Ante la afinidad que tenía Ryan sobre John Rambo, esto fue suficiente para que considere que sería el actor ideal para interpretarlo. “Si alguna vez le cedo el testigo, se lo cederé a él porque le encanta el personaje”, declaró.

Con estas palabras, quedará la duda de cómo hubiera interpretado Ryan Gosling en esta precuela de ‘John Rambo’. Es importante mencionarte que el actor de 44 años cuenta con experiencia en cintas de acción, tales como ‘Drive’, ‘The Grey Man’, entre otros.

