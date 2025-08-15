Hace unos días te conté que Jennifer Aniston reveló lo que suele hablar con su buena amiga Courteney Cox cuano se reúnen. Hoy te comento que la artista acaba de llamar la atención nuevamente con unas declaraciones, pero no ligadas a algo personal como la otra vez, sino a algo profesional. Ella manifestó que hace un tiempo ‘luchó’ contra los ejecutivos de un estudio. ¿Por qué? Pues para más detalles al respecto, lee esta nota por completo.

La actriz de 56 años participó recientemente en el segmento ‘Scene Selection’ de Vanity Fair y ahí tuvo la oportunidad de ver algunas escenas de sus películas para luego hacer comentarios sobre las mismas. Cuando le tocó mirar una de ‘Horrible Bosses’ (donde interpretó a la ‘Dra. Julia Harris’), hizo una revelación inesperada.

Sus palabras tuvieron que ver con el hecho de que en la cinta no aparece siendo rubia. Ella usó una peluca porque consideraba que su personaje merecía tener otro color de cabello. El tema es que los ejecutivos del estudio que tiene los derechos de la película no pensaron que esa fuera una buena idea.

Jennifer Aniston es una actriz, comediante, directora y productora de cine estadounidense. (Foto: Frazer Harrison / Getty Images) / Frazer Harrison

“Lamento mencionarlo”

“Luché por esa peluca. No fue una batalla fácil. Quería que (mi personaje) se viera diferente. El argumento del estudio (Warner Bros., según People), y lamento mencionarlo, fue que ‘tenemos miedo de que no se parezca a ti’. Y dije: ‘¡Ese es el punto!’. Sigo pensando que podría parecerse un poco a mí. Pero me alegro de haber luchado por ello y de haberme mantenido firme en mi postura”, manifestó.

Lo que hace la ‘Dra. Julia Harris’ en ‘Horrible Bosses’

Cabe mencionar que en la película ‘Horrible Bosses’, la ‘Dra. Julia Harris’ (Jennifer Aniston), que es una dentista, acosa a su asistente ‘Dale Arbus’ (Charlie Day) y amenaza con contarle a su prometida que tuvieron relaciones sexuales si no inicia una aventura con ella. Si hasta ahora no has visto esta comedia para adultos, date un tiempo para mirarla.

Jennifer Aniston nació el 11 de febrero de 1969 en Sherman Oaks, Los Ángeles, California, Estados Unidos. (Foto: Michael Buckner / Variety vía Getty Images) / Michael Buckner

La carrera de Jennifer Aniston como actriz

Debido a que en el primer párrafo toqué el tema de la carrera de Jennifer Aniston como actriz, considero oportuno repasarla. Por si no estabas enterado(a), ella, tras graduarse de una escuela secundaria de artes escénicas en New York, protagonizó algunas producciones Off-Broadway. Además, participó en programas de televisión, antes de su debut en la pantalla grande con ‘Leprechaun’ de 1993. Cómo olvidar su paso por la exitosa serie ‘Friends’, que duró desde 1994 a 2004, interpretando el papel de ‘Rachel Green’. Lo curioso es que durante esa etapa también participó en películas, como ‘My Affection’ (1998), ‘Office Space’ (1999), ‘The Good Girl’ (2002), ‘Bruce Almighty’ (2003) y ‘Along Came Polly’ (2004).

Tras el final de ‘Friends’, Jennifer Aniston protagonizó otros proyectos cinematográficos, como ‘Marley & Me’ (2008), ‘He’s Just Not That Into You’ (2009), ‘Just Go with It’ (2011), ‘Horrible Bosses’ (2011) con su secuela de 2014, ‘We’re the Millers’ (2013), ‘Cake’ (2014), ‘Dumplin’ (2018) y ‘Murder Mystery’ (2019) con su secuela de 2023. Por último, tengamos en cuenta que actualmente protagoniza ‘The Morning Show’ de Apple TV+, cuya cuarta temporada se estrenará a finales de este 2025.

