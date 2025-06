En 2013, Miley Cyrus hizo algo que le marcó su vida. Ella se presentó en los MTV VMAS de ese año y, durante su show con Robin Thicke, llegó a ‘twerkear’ con él, mientras usaba prendas pequeñas. A raíz de esa situación, su cuerpo quedó expuesto más de lo que pensaba y las críticas no faltaron. Hace poco, la artista recordó ese momento y aseguró que la experiencia influyó en su actual elección de trajes de baño.

Durante su participación en el pódcast ‘Reclaiming with Monica Lewinsky’, la cantante aseguró que lo que sucedió en aquel show ocasionó que varios usuarios se animaran a crear memes donde se criticaba su aspecto físico y eso, como era de esperarse, la afectó bastante.

Miley Cyrus durante su actuación en los MTV VMAS 2013 junto a Robin Thicke. (Foto: Rick Diamond / Getty Images for MTV)

“La gente me hacía pensar en cosas diferentes y muy poco atractivas”, aseguró. “Aún lo veo cuando me pongo un traje de baño. Uso trajes de baño muy modestos”, agregó la también actriz, que después se animó a contar una situación relacionada a su actual elección de prendas.

Según manifestó, en un reciente viaje de chicas, se dio cuenta que todas llevaban un bikini de tiras, mientras que ella optó por ponerse pantalones cortos. “Ni siquiera sé si la gente usa tankinis todavía. Yo llevaba una especie de camiseta de tirantes”, recalcó.

Miley Cyrus recalcó que los memes que vio sobre su cuerpo han tenido un impacto negativo en ella. (Foto: Emma McIntyre / Getty Images for TikTok)

Después de ello, contó que su hermana le dijo: “Tú eres tú, así que esto mola. Supongo que ahora está de moda. Lo estás poniendo de moda. Pero, ¿sabes?, esto es lo que usa una abuela para ir a la playa”. Sin embargo, ella considera que es la alternativa que la queda utilizar a raíz de la experiencia ya mencionada.

“Ese fue el momento en el que me golpearon muy fuerte”

“Simplemente me impactó, como si todavía me sintiera muy insegura con esos memes sobre mi cuerpo”, aseveró Miley Cyrus. “Ese fue el momento en el que me golpearon muy fuerte y me sentí muy avergonzada”, añadió la artista, que también contó cómo las decisiones que tomó en aquel año influyeron en la relación con sus familiares. Por ejemplo, algunos de sus hermanos no querían ir a la escuela porque “les humillaba” tener su parentesco. Con respecto a su padre, Billy Ray Cyrus, pues a ella le costaba ir a casa, mirarlo a los ojos y no sentirse “súper avergonzada”.

“Mis relaciones se desmoronaban”

“Lo perdí todo en mi vida personal durante esa época debido a las decisiones que tomaba profesionalmente. Si seguía vistiéndome o actuando de cierta manera, mis relaciones se desmoronaban. Nadie quería salir conmigo porque no querían estar con una mujer cuya expresión sexual no era para ellos. Era como compartirlo con el mundo”, señaló. Afortunadamente, Miley Cyrus ya ha aprendido de sus errores y está dispuesta a contar sus experiencias para que otras personas no pasen por lo mismo. Ella está atravesando una nueva etapa en su vida, donde se le ve más madura y feliz, y eso le agrada bastante a sus fans.

