Emiliano Aguilar, el hijo del famoso cantante Pepe Aguilar, ha compartido recientemente detalles sobre su relación con su padre, con quien ha estado distanciado durante varios años. Aunque el rapero ha señalado en múltiples ocasiones que no existe ninguna fractura en su vínculo con el patriarca de los Aguilar, la distancia entre ellos parece ser un tema recurrente.

En un reciente encuentro con la prensa, Emiliano habló abiertamente sobre el estado de su relación con Pepe, expresando con sinceridad cómo se sienten mutuamente.

“Yo sé que mi jefe sí me apoya, a su manera... Yo a mi papá lo quiero un ching*, tengo una buena relación, no he hablado con él en un buen tiempo, yo lo quiero, no tengo ningún problema, yo solo estoy haciendo lo mío”, comentó Emiliano sin rodeos, con el estilo que lo caracteriza.

Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, ha seguido su propio camino en la música, destacándose en el género del rap. | Crédito: Instagram @emiliano_aguilar.t ×

A pesar de la distancia, el hijo de Pepe Aguilar se mostró agradecido por el apoyo que ha recibido de su padre, quien, según él, siempre ha estado presente de manera incondicional.

Emiliano subraya que su enfoque actual está en su carrera musical y en su hija Ángela, sin que eso signifique un distanciamiento definitivo de su progenitor.

A pesar de estar distanciado de su padre por un tiempo, Emiliano Aguilar ha dejado claro que no hay problemas entre ellos. | Crédito: Instagram @emiliano_aguilar.t ×

El artista, quien ha decidido seguir su propio camino en el mundo del rap, también se refirió a las dificultades que ha enfrentado al tratar de forjar su propio nombre en la industria musical, siendo el hijo de una de las figuras más grandes de la música mexicana.

“Sí ha sido complicado, pero aquí estamos echándole ganas, porque yo me fui por otro rumbo, y gracias a Dios le está gustando mucho”, expresó Emiliano, visiblemente emocionado por la respuesta positiva que ha tenido su música.