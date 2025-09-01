Jamie Lee Curtis es famosa por las películas que ha protagonizado a lo largo de su carrera como actriz, pero no creas que solo impacta cuando habla acerca de las producciones en las que ha trabajado. También llama la atención cuando se pronuncia sobre otros temas. Precisamente, hace poco se animó a contar cómo casi conoció a la difunta princesa Diana. Si te interesa saber qué reveló, lee esta nota por completo.

Resulta que el domingo 31 de agosto, la artista decidió realizar una publicación en su cuenta de Instagram (@jamieleecurtis). Todo para conmemorar el 28° aniversario de la muerte de la princesa Diana en 1997. La estrella de ‘Freakier Friday’ (‘Otro viernes de locos’, en español) subió una foto de quien fue un miembro de la realeza británica en compañía de sus hijos: el príncipe William y el príncipe Harry. La descripción de aquella imagen acabó ‘robándose’ las miradas.

La princesa Diana fue una activista, filántropa y aristócrata británica. (Foto: Julian Parker / UK Press vía Getty Images) / Julian Parker

“Una vez casi conocí a la princesa Diana. Iba a visitar el set de rodaje de la secuela de ‘A Fish Called Wanda, Fierce Creatures’, y estábamos rodando en Pinewood, en lo profundo del bosque. Cuando por fin hicimos una pausa, me subí a un carrito de golf y conduje el kilómetro y medio de vuelta al bloque de camerinos para ir al baño”, comenzó contando Jamie Lee Curtis en aquel post.

Jamie Lee Curtis es una actriz, productora cinematográfica, autora infantil y activista estadounidense. (Foto: Don Arnold / Getty Images) / Don Arnold

Ambas llegaron a intercambiar cartas

“Mi chófer empezó a llamar a la puerta, diciendo que había llegado con sus hijos, así que me subí al carrito y, para cuando volví, ya se marchaba y no iba a perseguirla para decirle cuánto la admiraba. Al día siguiente escribí una carta explicando por qué no estaba allí y cuánto la admiraba, y la encargué al Palacio de Kensington. Al día siguiente recibí una de ella, agradeciéndome por escribir y por comprender, por supuesto, la llamada de la naturaleza, ya que le sucede constantemente, y que estaba deseando conocerla. Murió dos meses después. Yo acababa de regresar de Inglaterra. Recuerdo ver las noticias y luego apagarlas, sabiendo lo que harían, y las tomas recurrentes de ese túnel. Junto a mi cama había un libro sobre meditación introspectiva de Jack Kornfeld y Joseph Goldstein. Lo tomé y en las primeras páginas hablaba de cómo las personas que intentaban vivir una vida consciente, al morir, se planteaban dos preguntas: ¿Aprendí a vivir con sabiduría? ¿Amé bien?”, continuó.

“De inmediato pensé en la princesa Diana y en cómo aprendió a vivir con sabiduría. Cómo se liberó de ese contrato de matrimonio falso y absurdo, y cómo habló de sus propios problemas personales y demostró valentía y compasión, poniendo la mano sobre la pierna del joven con VIH/SIDA y caminando por el campo minado. Sin duda, pensé que había aprendido a vivir con sabiduría. Y creo que todos recordamos su imagen con los brazos extendidos tras estar lejos de sus hijos mientras corrían hacia ella”, aseguró después.

“Me reconforta saber que vivió una vida consciente, sabia y amorosa”

Finalmente, Jamie Lee Curtis recalcó el gran amor que la princesa Diana le tenía a sus hijos. “Ella los amaba de una manera que una persona de la realeza nunca lo había hecho y realmente amaba al mundo y por eso amaba bien y aunque ese día, este día, todavía me conmueve su gracia y su coraje, también me reconforta saber que vivió una vida consciente, sabia y amorosa”, concluyó la actriz.

¿A qué edad y en dónde falleció la princesa Diana?

Tengamos en cuenta que la princesa Diana, de acuerdo a People, partió de este mundo a los 36 años. Todo a raíz de un accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997, junto con su pareja, Dodi Fayed, y el conductor, Henri Paul.

