Una de las grandes estrellas de Hollywood está llamando la atención en este preciso momento. Estoy hablando de Charlize Theron, quien debido a la promoción de la película ‘The Old Guard 2’, fue al programa ‘Jimmy Kimmel Live’ y ahí acabó contando algo inesperado. Resulta que reveló que ella no impresiona para nada a sus hijas. Para más detalles al respecto, continúa leyendo la nota.

Tengamos en cuenta que la actriz se convirtió en madre en 2012, cuando adoptó a su primera hija, Jackson. Años más tarde (2015), según informó Elle, amplió su familia al adoptar a una segunda hija, August. A ambas las ama con toda su corazón y, cada vez que puede, habla sobre ellas.

Precisamente, en la entrevista que te menciono en el primer párrafo, Jimmy Kimmel le preguntó a Charlize Theron si sus hijas se sorprenden cuando la ven en vallas publicitarias y en películas. Tras escuchar esa interrogante, la artista sorprendió con su respuesta.

“Mis hijas no me respetan en absoluto”, comenzó diciendo. “Es increíble, me siento bastante humilde, pero de vez en cuando pienso: ‘¡Ahí hay un maldito Oscar!’. No les impresiono en absoluto”, agregó la madre de dos.

La anécdota que nunca olvidará

Para profundizar más en el tema, la actriz contó algo que pasó hace poco y que la marcó. Según dijo, una de sus hijas estaba más fascinada por otra estrella de cine que por ella, a pesar de haber protagonizado ambos películas de acción.

Charlize Theron muy feliz junto a sus hijas adoptivas Jackson y August. (Foto: @charlizeafrica / Instagram) ×

“Ayer recogí a mi hija menor del baile y pasamos por el nuevo póster de ‘Misión: Imposible’ en el que Tom Cruise está colgado de un avión amarillo y se ve realmente genial”, expresó Charlize Theron. “Mis hijas estaban conmigo cuando rodé ‘Old Guard 2’ y trabajé en una secuencia increíblemente compleja donde trajimos a un piloto de helicóptero increíble, Fred North, e íbamos a coreografiar a esta increíble yo luchando contra helicópteros, saltando sobre un helicóptero real y colgándome. Rodar el 99 % de la escena en un helicóptero real mientras intentaba quitárme de encima como si fuera un muñeco de trapo. Nos llevó como dos semanas rodar esta secuencia y pensé: ‘¡Guau, lo acabo de hacer! ¡Es realmente increíble!’. Y ayer mi hija vio un póster de Tom Cruise y dijo: ‘Es raro, se ve mucho más genial que cuando estabas colgado del helicóptero’”, añadió.

“Yo estaba como: ‘Me colgué del helicóptero. ¿Puedo darme algún crédito?”, bromeó segundos después. A raíz de todo lo manifestado por la actriz, Jimmy Jimmel le sugirió que la hija que esté más entusiasmada por su carrera sea la que se quede con su Oscar.

Charlize Theron pasó un buen momento conversando con Jimmy Kimmel. (Foto: Jimmy Kimmel Live / YouTube) ×

“No quieren el Oscar”, recalcó en ese entonces Charlize Theron entre risas. “Oh, sí que querrán ese Oscar”, contestó el presentador. Si tienes ganas de ver la entrevista que te he mencionado en esta nota, te comento que al reproducir el siguiente video podrás hacerlo.