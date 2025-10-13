Si pensabas que Ryan Reynolds solo destaca por su gran talento para la actuación, estás equivocado(a), ya que también lo hace en otras áreas. Por ejemplo, no hace mucho generó impacto por su excelente desempeño como productor del documental ‘John Candy: I Like Me’. Precisamente, a raíz de ese rol que tuvo, pudo saber más acerca del fallecido artista. Es por eso que se animó a hablar sobre las cosas que tiene en común con él.

Por si no lo sabías, John Candy murió a los 43 años en 1994 tras sufrir un infarto. Si bien el intérprete de ‘Deadpool’ nunca lo conoció personalmente, desde muy joven sintió una adoración por su persona. Eso lo dejó en claro a la hora de conversar con People.

Ryan Reynolds es un actor, actor de voz, comediante, guionista, productor de cine y empresario canadiense, nacionalizado estadounidense. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

“Más allá de lo obvio…”

“Veo muchos elementos de mi propia vida cuando miro a John”, empezó diciendo. “Más allá de lo obvio, es canadiense y dueño de un equipo deportivo, (también) tenía una especie de tendencia a actuar como si se le acabara el tiempo. Desafortunadamente, en el caso de John, así era”, agregó.

John Candy fue un actor cómico canadiense, que realizó la mayor parte de su carrera en los Estados Unidos. (Foto: Steve Schapiro / Corbis vía Getty Images) / Steve Schapiro

El documental ‘John Candy: I Like Me’, que ahora está disponible en Prime Video, revisita el legado perdurable del recordado artista a través de las historias de quienes más lo amaron, incluyendo a su familia y coprotagonistas como Catherine O’Hara , Eugene Levy, Martin Short, Bill Murray y Macaulay Culkin. A raíz de toda la información recogida, Ryan Reynolds ha podido saber más sobre John.

“No puedo decir cómo es en la vida real, pero al escuchar a la gente compartir sus historias de su tiempo con John, siempre hay un denominador común allí: era una buena persona cuando nadie lo veía. En estos días, ese es un recurso más fugaz de lo que creemos”, aseguró el intérprete de ‘Deadpool’, quien también llegó a reflexionar sobre sus primeros recuerdos de Candy. Él trataba de imitarlo cuando era niño. “Me sentaba frente al televisor y memorizábamos sus discursos”, precisó.

“Sentía cariño por él”

Con respecto a cómo se enteró de su fallecimiento, él indicó que se encontraba en Vancouver en ese entonces. “Me impactó lo joven que era, aunque yo era un cachorro... Todavía estaba tratando de entender quién era yo a los 43 años. Sentí una punzada de egoísmo, extrañamente. Pensé: ‘No voy a ver más películas de John Candy. Ya no lo veré ser John Candy. Eso me parece un crimen’. Sentía cariño por él, pero no lo conocía tan plenamente ni lo apreciaba como ahora. Siempre pienso en la comedia, en la gente o en el amor tanto como un lugar como una persona. Es un lugar al que puedo acudir si necesito un estímulo o simplemente necesito estar en otro lugar por un momento”, remarcó.

Películas destacadas de Ryan Reynolds

‘Van Wilder: Party Liaison’ (2002)

‘The Proposal’ (2009)

‘Green Lantern’ (2011)

‘Safe House’ (2012)

‘Deadpool’ (2016)

‘The Hitman’s Bodyguard’ (2017)

‘Deadpool 2’ (2018)

‘6 Underground’ (2019)

‘Free Guy’ (2021)

‘Red Notice’ (2021)

‘Deadpool & Wolverine’ (2024)

