Han pasado casi seis años desde que Jennifer Lopez actuara con Shakira en el ‘Halftime Show’ y tuvieran como invitado especial a Bad Bunny. Esto hace que ella sienta una gran emoción por saber que su compatriota estará el 2026 en el show de medio tiempo del Super Bowl, pero hay algo que no la deja estar tranquila. Durante su participación en el programa ‘Today’ donde habló sobre su protagónico en la película ‘El beso de la mujer araña’ (‘Kiss Of The Spider Woman’), JLo no pudo evitar opinar sobre lo que será la participación del ‘Conejo malo’ en la final del campeonato de la National Football League (NFL) en su edición LX, algo que ha generado una gran controversia y que ella desconocía. Aquí los detalles.

Desde el domingo 28 de septiembre, el nombre del intérprete de ‘Baile inolvidable’ y ‘Tití me preguntó’ está en boca de todos en Estados Unidos luego que se confirmara su actuación para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California. Esto ha sido duramente criticado e, incluso, Benito Antonio Martínez Ocasio dedicó gran parte de su monólogo bilingüe en su regreso como presentador de “Saturday Night Live”, en su temporada 51, para dirigirse a quienes cuestionan su elección.

“Estoy muy emocionado de hacer el Super Bowl, sé que la gente en todo el mundo que ama mi música también está feliz”, expresó el cantante de 31 años. Además, en un mensaje en español a la comunidad latina dejó en claro que este logro no era solo suyo, sino de todos. “Especialmente a todos los latinos y latinas en el mundo aquí en Estados Unidos que han trabajado para abrir puertas. Es más que una victoria para mí, es una victoria para todos nosotros. Nuestras huellas y nuestra contribución en este país, nadie podrá quitárnoslas o borrarlas”, afirmó para luego lanzar una broma a quienes no dominan el idioma. “Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender”, dijo de forma sarcástica, desatando las risas de los presentes.

Jennifer Lopez felicitó a Bad Bunny cuando supo que sería el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 con una foto del día que actuaron juntos en el mismo evento hace casi seis años. (Foto: @TODAY / YouTube)

Jennifer Lopez opina sobre la polémica de Bad Bunny en el Super Bowl

Como parte de su entrevista en el programa ‘Today’, JLo habló de su participación como actriz, cantante y bailarina en su nueva película musical, “El beso de la mujer araña”. Ella dijo que “este proyecto fue un sueño hecho realidad, me ayudó a superar un momento difícil en mi vida personal” ya que se dio en el marco de su separación con Ben Affleck, quien tuvo a su cargo la producción ejecutiva.

“Si no hubiera sido por Ben, la película no se habría hecho. Siempre le daré ese crédito. Las cosas pasan. Tienes que seguir adelante. Es divertido. La película trata sobre el escapismo. Se trata de cómo las películas y el arte nos salvan en los momentos más difíciles de nuestras vidas”, indicó.

Además, celebró que Bad Bunny haya sido nombrado cabeza de cartel del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX porque recordó que junto con Shakira y J Balvin “nos la pasamos increíble. Fue un momento cultural. Creo que está a punto de dejar a todos con la mente abierta” y se pronunció sobre los cuestionamientos en torno a su elección.

El artista boricua ha sido criticado por no tener canciones en inglés y ser el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. (Foto: @badbunnypr / Instagram)

Algo que llamó la atención es que Jennifer Lopez no estaba enterada de esto último. “¿Hay controversia?”, preguntó, a lo que el conductor Craig Melvin le respondió con un “vamos”, negándose a creer que no supiera sobre la reacción conservadora a su próxima participación.

“Te juro que no lo sé”, dijo López con sinceridad. Fue ahí donde Melvin intentó explicarle argumentando que “hay muchas personas a las que no les ha encantado la idea (…) quiero decir, ya sabes, son muy populares, pero mucha gente había dicho que debería ser otro”, sin precisar que las críticas venían sobre su música en español.

Sin embargo, JLo entendió a lo que se refería y agregó: “no entiendo eso. Es uno de los mejores artistas del mundo en este momento. Probablemente el mejor (…) Estoy súper emocionada de que la gente que piensa así lo vea, porque creo que se llevarán una grata sorpresa (…) Su música trasciende el lenguaje. Es increíble lo que ha hecho. Hizo algo que mucha gente nunca ha hecho en su vida, y estoy muy emocionada por él. Me emocioné cuando actuó con nosotros en el Super Bowl y estoy emocionada por ver lo que hará. Ofrece un espectáculo fantástico, es un artista increíble”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!