Famke Janssen es una estrella del cine que recientemente se animó a contar algo que no ha pasado desapercibido para ella durante bastante tiempo. Resulta que se ha percatado de que hay un tema relacionado a Marvel que siempre le mencionan en las entrevistas. Para saber qué le dicen exactamente, sigue leyendo esta nota.

Como ya te indiqué en la bajada de esta nota, la actriz se encuentra en la etapa de promoción de ‘Amsterdam Empire’. A raíz de ello, fue entrevistada por Entertainment Weekly. Lo curioso es que ahí no solo habló sobre la serie holandesa de Netflix.

Durante esa conversación, se le preguntó a Famke Janssen si es que Marvel alguna vez le pidió que volviera a interpretar a ‘Jean Grey’, personaje al que dio vida en varias películas de ‘X-Men’. Ante esa consulta, respondió: “Nunca. Jamás”.

Famke Janssen es una actriz, guionista, directora de cine y exmodelo neerlandesa. (Foto: Valery HACHE / AFP) / VALERY HACHE

“En cada entrevista que doy, sale el tema”

“Cada vez que doy una entrevista, lo mencionan. Es curioso. No me había dado cuenta de que fuera tan importante. En cada entrevista que doy, sale el tema, y ​​de todo lo que diga, será lo único que se publique”, indicó también en la entrevista. Pero no creas que ahí quedó todo, ya que en otro momento del diálogo señaló que es “agradable que la gente siga hablando” de su personaje.

Famke Janssen interpretando a ‘Jean Grey’ en ‘X-Men: The Last Stand’. (Foto: Rotten Tomatoes Classic Trailers / YouTube)

“Supongo que debería sentirme halagada de que este personaje haya conectado con la gente. Ha pasado tanto tiempo, pero es agradable que la gente siga hablando de ella. Estoy segura de que cada vez que salga una nueva película, como ¿’Doomsday’?... volverá a surgir el tema”, manifestó la actriz, refiriéndose a la próxima gran cinta de Marvel que se estrenará en 2026.

Cabe mencionar que Famke Janssen ha interpretado a ‘Jean Grey’ en varias películas del universo ‘X-Men’ producidas por 20th Century Fox. A continuación, la lista completa de cintas en donde ‘dio vida’ a dicho personaje.

Películas en donde Famke Janssen interpretó a ‘Jean Grey’

‘X-Men’ (2000)

‘X2: X-Men United’ (2003)

‘X-Men: The Last Stand (2006)

‘The Wolverine’ (2013)

‘X-Men: Days of Future Past’ (2014)

Por si no lo sabías, Sophie Turner tomó el relevo como la versión joven de ‘Jean Grey’ en ‘X-Men: Apocalypse’ (2016) y ‘Dark Phoenix’ (2019).

