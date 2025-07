Bad Bunny es de esos artistas del género urbano que gozan de fama mundial, tanto así que muchas personas de distintas partes del globo hacen esfuerzos enormes para poder asistir a sus conciertos, además de que están pendientes de sus próximos lanzamientos. En esta ocasión, te hablaré sobre este cantante y compositor debido a que hace poco compartió un singular mensaje que estaría dirigido a una ex. ¿Quieres conocer más detalles acerca de esto? Pues entonces sigue leyendo esta nota.

Resulta que la estrella de la música utilizó su cuenta de Instagram (@badbunnypr) para compartir 12 fotos variadas (de su persona, paisajes, comidas, etc.) correspondientes a su “lunes” (se refiere al 7 de julio). El tema es que la segunda imagen llamó fuertemente la atención por su inesperado contenido.

En la mencionada foto no aparece Bad Bunny, pero sí una gorra de color verde que tiene grabado un singular mensaje: “Deja de salir con personas que no entienden tu música”. Debido a esas palabras, rápidamente sus fans pensaron que el texto estaría dirigido a una ex. Pero eso claramente no está confirmado. Lo que sí podemos decir es que el artista ha tenido dos relaciones sentimentales muy comentadas: la primera con Gabriela Berlingeri y la segunda con Kendall Jenner.

Esta es la foto que subió Bad Bunny donde se lee un singular mensaje que estaría dirigido a una ex. (Foto: @badbunnypr / Instagram)

La relación sentimental que tuvo con Gabriela Berlingeri

Con respecto a la primera relación, debo decirte que comenzó en 2017; sin embargo, tanto Bad Bunny como Gabriela Berlingeri mantuvieron su romance en privado durante varios años. Solo a partir de 2020 hicieron público su amor. Lamentablemente, todo acabó en 2022.

Gabriela Berlingeri es una modelo, diseñadora de joyas y empresaria puertorriqueña. (Foto: Alexander Tamargo / Getty Images for Sports Illustrated)

La relación sentimental que tuvo con Kendall Jenner

Ahora, sobre la relación que tuvo con Kendal Jenner, te cuento que el cantante y ella fueron vinculados por primera vez en febrero de 2023, luego de haber tenido una cita doble con Hailey y Justin Bieber, según informó People. Ya en diciembre de ese mismo año se confirmó que la relación había llegado a su fin, pero en mayo de 2024 los dos se volvieron a dar una oportunidad. Desafortunadamente, luego se volvieron a separar.

Kendall Jenner y Bad Bunny en el partido de los playoffs de la semifinal de la Conferencia Oeste entre Los Ángeles Lakers y los Golden State Warriors en el Crypto.com Arena, en 2023. (Foto: Kevork Djansezian / Getty Images)

También es necesario mencionar que Bad Bunny se está preparando para su primera residencia musical (‘No Me Quiero Ir de Aquí’) en el Coliseo de Puerto Rico, que empieza este mes y se extenderá hasta septiembre de este año.

