Vanessa Hernández, popularmente llamada Nezza, es una cantante y personalidad de redes sociales de origen colombiano-dominicano que creció en el Área de la Bahía en California (Estados Unidos). Ella, en las últimas horas, se convirtió en el centro de atención para muchas personas que no necesariamente la siguen en las principales plataformas. Todo a raíz de haber cantado ‘The Star-Spangled Banner’ en español en el Dodger Stadium. ¿Por qué hizo eso? Si te interesa saberlo, esta nota es para ti.

Para entrar de lleno al tema en cuestión, es importante recalcarte que ‘The Star-Spangled Banner’ es el himno nacional de Estados Unidos. Además, es importante que tengas en cuenta que ella asistió al ya mencionado recinto deportivo porque fue invitada al encuentro de Los Angeles Dodgers contra los San Francisco Giants, que acabó en victoria (5-4) del primer equipo en mención.

El instante en que Nezza cantó ‘The Star-Spangled Banner’ en español en el Dodger Stadium. (Foto: @babynezza / TikTok)

Su invitación llegó a raíz de que se deciciera que ella iba a cantar ‘The Star-Spangled Banner’ en aquel partido. Justamente, minutos antes de su presentación, ella llegó a hablar con una empleada no identificada de los Dodgers, de acuerdo a un video publicado en su cuenta de TikTok (@babynezza). En aquel entonces, ella le dijo que se debía cantar el himno en inglés, pues eso estaba programado así; sin embargo, la artista decidió interpretar el himno en español, mientras usaba una camiseta de República Dominicana.

“Lo hice de todos modos”, se lee en el clip que compartió en la ya indicada plataforma. Debido a que su accionar generó polémica por el hecho de que no siguió una indicación que le brindaron, Nezza eventualmente se animó a publicar una nueva grabación en donde explicó qué la llevó a actuar de esa manera.

Nezza, luego de haber cantado ‘The Star-Spangled Banner’ en español, se mostró muy emocionada. (Foto: @babynezza / TikTok)

De acuerdo a Los Angeles Times, en ese segundo video la artista dijo que la versión de la canción que cantó fue encargada en 1945 por el Departamento de Estado de EE.UU. bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt, y que quería cantarla en medio de los recientes disturbios en Los Ángeles derivados de las redadas de los agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Por si no lo sabías, al menos 26 redadas se han producido en diferentes negocios de la ciudad, principalmente lavaderos de autos, donde trabajan muchos inmigrantes sin documentos. A raíz de esas acciones, varias personas han llegado a sentir miedo y hasta se han visto en la obligación de cerrar sus locales.

“Sentí que tenía que hacerlo”

“No pensé que me rechazarían, sobre todo porque estamos en Los Ángeles y con todo lo que está pasando. Pero hoy, de entre todos los días, simplemente no podía creer cuando ella (la empleada de los Dodgers) entró y me dijo que no. Pero sentí que tenía que hacerlo. Para mi gente”, expresó después la artista. “Los quiero, chicos. Cuídense”, colocó como descripción de ese clip.

@babynezza i love you guys stay safe out there ♬ original sound - nezz

Funcionario de los Dodgers se pronunció sobre lo ocurrido

Cabe señalar que si bien lo sucedido ha estado en boca de mucha gente, los Dodgers no han emitido ningún comentario público sobre la situación. Sin embargo, según la citada fuente, un funcionario del equipo dijo que no hubo consecuencias por parte del club con respecto a la actuación y que Nezza sería bienvenida nuevamente en el estadio en el futuro.

