Jennifer Lawrence, a lo largo de su carrera como actriz, ha protagonizado una gran cantidad de películas, lo que le ha permitido interpretar a distintos personajes. ¿Pero sabes que hay en común en todas esas cintas? El hecho de que ella siempre ha evitado leer las críticas de dichos filmes. Si te interesa averiguar por qué sigue haciendo eso, lee esta nota por completo.

La información fue brindada durante una entrevista que le realizó The Hollywood Reporter. Todo a raíz de que en ese diálogo se le consultó si es que se mantenía al tanto de lo que la gente opinaba acerca de su trabajo. Su respuesta sobre el tema no se hizo esperar.

“No. Mi equipo me informará cuando sea necesario. Pero no es que vaya a leer nada. Sinceramente, no sabría cómo encontrarlo. No sé ni usar Twitter”, aseguró Jennifer Lawrence, refiriéndose a la actual red social llamada X.

Jennifer Lawrence es una actriz y productora de cine estadounidense. (Foto: ANDER GILLENEA / AFP) / ANDER GILLENEA

“Intento simplemente…”

Como en la entrevista se le sugirió que podía visitar el sitio web Rotten Tomatoes para ver las reacciones a sus películas, la artista, eventualmente, expresó: “Lo cual no quiero hacer. Intento simplemente estar al tanto de lo que necesito saber. Pero no creo que la autopsia vaya a ser de mucha ayuda”.

Jennifer Lawrence nació el 15 de agosto de 1990 en Indian Hills, Kentucky, Estados Unidos. (Foto: ANDER GILLENEA / AFP) / ANDER GILLENEA

¿De qué trata su más reciente película?

Cabe mencionar que la actriz está en la etapa de promoción de su más reciente película: ‘Die My Love’. Si te preguntas de qué trata dicha cinta, pues te cuento que el filme permite saber la historia de ‘Grace’ (Jennifer Lawrence) y de ‘Jackson’ (Robert Pattinson), quienes pasan tiempo en una casa aislada en Montana. El detalle es que la mujer en cuestión lucha con su salud mental.

Precisamente, el tráiler de la película permite apreciar cómo estos personajes disfrutan de la vida juntos, pero no siempre, ya que hay episodios de comportamiento extraño y peleas a gritos entre ambos. Si te interesa verlo, aquí te lo dejo.

Películas destacadas de Jennifer Lawrence

‘Winter’s Bone’ (2010)

‘X-Men: First Class’ (2011)

‘The Hunger Games’ (2012)

‘Silver Linings Playbook’ (2012)

‘American Hustle’ (2013)

‘The Hunger Games: Catching Fire’ (2013)

‘The Hunger Games: Mockingjay – Part 1’ (2014)

‘The Hunger Games: Mockingjay – Part 2’ (2015)

‘Joy’ (2015)

‘Passengers’ (2016)

‘Mother!’ (2017)

‘Red Sparrow’ (2018)

‘Dark Phoenix’ (2019)

