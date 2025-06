Quien ama las buenas películas, definitivamente ha visto las cintas dirigidas por Steven Spielberg. Él realmente ha hecho bastantes, recibiendo buenas críticas por su trabajo. Una de las más populares, sin duda, es ‘Tiburón’, que se estrenó en 1975 y que causó un gran impacto en su salud mental. Esto lo digo porque recientemente reveló que hacer aquel filme le causó un ataque de pánico.

De acuerdo a People, la leyenda cinematográfica habló sobre su experiencia dirigiendo la mencionada película en el documental ‘Tiburón a los 50: La historia secreta definitiva’ de National Geographic. Ahí brindó detalles que permanecieron desconocidos durante mucho tiempo.

“Cuando terminó la película en Martha’s Vineyard (una isla en Massachusetts, Estados Unidos), sufrí un ataque de pánico”, aseguró Steven Spielberg. “Estuve, digamos, completamente desbordado, durante unos siete u ocho meses en Martha’s Vineyard. Logísticamente, creo que fue la película más difícil que jamás haré”, agregó.

“Pensé que me estaba dando un infarto”

Eventualmente, siempre según la citada fuente, el reconocido director de cine indicó que en ese entonces no podía respirar. “Pensé que me estaba dando un infarto. No podía respirar bien. Iba al baño una y otra vez y me mojaba la cara. Temblaba. Y estaba inconsciente, completamente inconsciente”, sostuvo.

Steven Spielberg es un director, guionista y productor de cine estadounidense. (Foto: Maya Dehlin Spach / Getty Images)

“Tenía un equipo excelente, y aun así me sentía responsable de todos los que estaban allí. Y me sentía realmente responsable de mantenerlos allí todo el tiempo que tuvieran que quedarse. Y creo que simplemente lo perdí”, recordó después Steven Spielberg, quien también señaló que luego que acabaron las grabaciones en Martha’s Vineyard, la cinta continuó filmándose durante dos meses más, exactamente en el tanque de agua de MGM Studios.

Los premios Oscar que ganó ‘Tiburón’

Si bien ‘Tiburón’ fue una de las películas más aclamadas del momento, llegando a quedarse con tres premios Oscar en 1976 (en las categorías mejor sonido, mejor montaje y mejor banda sonora original), el director de cine la pasó muy mal debido a todo el trabajo que hizo.

Steven Spielberg es considerado como uno de los pioneros de la era del ‘Nuevo Hollywood’ y es también uno de los directores más reconocidos y populares de la industria cinematográfica mundial. (Foto: Olivia Wong / WireImage / Getty Images)

“No pude evitar despertarme en mitad de la noche empapado en sudor frío, con las sábanas empapadas. En aquella época no existía el término TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático), y tuve pesadillas constantes sobre dirigir ‘Tiburón’ durante años”, manifestó.

“‘Tiburón’ fue una experiencia que me cambió la vida”

Tras largos 50 años, Steven Spielberg ahora puede ver el panorama general y sentir orgullo por lo que hizo. “Para mí, ‘Tiburón’ fue una experiencia que me cambió la vida”, dijo. “Por un lado, fue una experiencia traumática para mí, centrada principalmente en la supervivencia. Y creo que todos sentimos que sobrevivimos a algo. Y solo espero que todos los que trabajaron en ‘Tiburón’ hayan llevado esa experiencia con orgullo, como una insignia de honor. Y pudimos vivir la vida en la gloria del éxito que alcanzó ‘Tiburón’. Poder decir, cada uno individualmente: ‘Oye, ayudé a hacer esa película. Ayudé a contar esa historia. Comparto su éxito’”, añadió.

¿Cuándo se estrenará el documental ‘Tiburón a los 50: La historia secreta definitiva’?

Ten en cuenta que el documental ‘Tiburón a los 50: La historia secreta definitiva’ se estrenará el próximo 10 de julio en National Geographic y un día después se transmitirá en Disney+ y Hulu. ¡No te lo puedes perder! Te aconsejo que anotes los días en tu agenda.

Las películas dirigidas por Steven Spielberg que han destacado bastante

‘Tiburón’ (1975)

‘Encuentros cercanos del tercer tipo’ (1977)

‘E.T., el extraterrestre’ (1982)

‘Indiana Jones y los cazadores del arca perdida’ (1981)

‘La lista de Schindler’ (1993)

‘Jurassic Park’ (1993)

‘Rescatando al soldado Ryan’ (1998)

