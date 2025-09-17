Así como ayer se estaba hablando bastante acerca del gran detalle que recibió Selena Gomez de Benny Blanco tras haber asistido a los Emmy 2025, hoy también la artista es el centro de atención, pero esta vez porque Demi Lovato decidió hablar acerca de su compromiso con el productor musical. Para que te enteres de todo lo que dijo al respecto, lee esta nota hasta el final.

Con el fin de darte la información completa, te comento que Demi asistió hace poco al programa ‘Watch What Happens Live’ para promocionar su álbum ‘It’s Not That Deep’. El tema es que en dicho show, de acuerdo a People, le tocaron el tema de lo que manifestó Selena en el pódcast ‘Therapuss’ de Jake Shane.

Para ser más exactos, la futura esposa de Benny habló en ese entonces sobre el enorme éxito que alcanzaron quienes también fueron estrellas de Disney. “Desde los Jonas Brothers hasta Miley (Cyrus) y Demi (Lovato)”, dijo Gomez. “Es genial verlos a todos haciendo lo suyo”, agregó.

“Fue muy, muy dulce”

Esas palabras llegaron hacia Demi, que en Watch What Happens Live’ dijo: “Escuché fragmentos que dijo en el podcast. Fue muy, muy dulce”. Luego indicó que “no podría estar más feliz por ella” y por Blanco, puesto que ambos se comprometieron a finales del 2024. “Solo le deseo lo mejor”, puntualizó.

Demi Lovato es una actriz, cantante y compositora estadounidense. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

La canción que le encanta del álbum ‘I Said I Love You First’

Ya más adelante reveló que escuchó el álbum de los dos: ‘I Said I Love You First’. “Realmente, un gran trabajo. Me encantan las canciones que contiene”, sostuvo, antes de precisar que el tema ‘Bluest Flame’ es uno que realmente disfrutó.

¿Cuándo se conocieron Demi Lovato y Selena Gomez?

Hay que mencionar que Demi Lovato y Selena Gomez se conocieron cuando participaron en ‘Barney and Friends’ en 2001. Después protagonizaron series exitosas de Disney. En el caso de Demi, ‘Sonny With a Chance’, mientras que en el caso de Selena, ‘Wizards of Waverly Place’. También es importante recalcar que trabajaron juntas en la película ‘Princess Protection Program’de 2009.

¿Cuándo se cree que Selena Gomez se casará con Benny Blanco?

Tras haberte indicado lo anterior, te digo que Selena Gomez hace poco tuvo su despedida de soltera y que, según información que se ha difundido en medios, se casará con Benny Blanco en los últimos días de septiembre. Por esa razón, muchos de sus fans revisan constantemente sus redes sociales para obtener datos acerca del matrimonio.

Selena Gomez y Benny Blanco confirmaron su relación sentimental en diciembre de 2023. (Foto: @selenagomez / Instagram)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí