Harry Styles es un cantante, compositor y actor británico que ahora mismo es noticia a nivel mundial. No por el hecho de haber sacado una nueva canción o por estar involucrado en una nueva producción cinematográfica, sino porque vivió una singular experiencia con una taxista en Londres. ¿Qué pasó? Aquí te contaré todo lo que se sabe al respecto.

Quien dio a conocer la situación fue la propia conductora de esta historia, cuyo usuario de Instagram es @pinklondontaxi. Justamente, el 23 de marzo y a través de esa cuenta, la mujer compartió una foto en la que aparece con el artista afuera del vehículo con el que trabaja y que es de color rosa.

La imagen obviamente sorprende y mucho, pero es la descripción de la misma lo que acabó impactando más. Según el texto que puso, de no haber sido porque estuvo conversando con él, no hubiera podido saber que el intérprete de ‘As It Was’ estaba dentro de su carro.

Harry Styles inició su carrera como cantante en 2010, siendo integrante de ‘One Direction’. (Foto: Jeff Kravitz / Getty Images)

“¡Era un joven tan simpático!”

“Recogí a este joven de camino a casa esta noche. Nos pusimos a charlar y le dije: ‘De verdad que suenas como Harry Styles’. Me respondió: ‘Es porque yo soy Harry Styles’”, escribió la taxista. “¡Era un joven tan simpático!”, agregó. A continuación te dejo la instantánea para que la aprecies.

Esta es la foto que se tomó la taxista de esta historia junto a Harry Styles, que fue su cliente por un tiempo. (Foto: @pinklondontaxi / Instagram)

Cabe mencionar que, de acuerdo a People, Harry Styles ha estado manteniendo un perfil bajo tras haber culminado su gira ‘Love on Tour’ en julio de 2023. Antes de lo que motivó esta nota, solo había sido visto a principios de este mes, cuando compitió en el Maratón de Tokio.