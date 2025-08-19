Jenna Ortega puede decirle al mundo entero que posee una gran experiencia como actriz, pese a solo tener 22 años. El tema es que hay algo que la “aterra” justamente por ser “joven y asertiva” en Hollywood. Si te interesa saber qué es lo que le causa tanto miedo a la protagonista de ‘Wednesday’, esta nota es para ti.

Producciones en donde ha trabajado Jenna Ortega

Es necesario recalcarte que antes de ser la estrella de la mencionada serie de Netflix, cuya primera parte de la segunda temporada ya está disponible en esa plataforma, ella participó en producciones como ‘Jane The Virgin’, ‘You’ (temporada dos), ‘Iron Man 3’, ‘Insidious: Chapter 2’, ‘Richie Rich’ y ‘Stuck in the Middle’ de Disney Channel. Sí, realmente es asombrosa.

Jenna Ortega es una actriz estadounidense que logró su gran avance actoral al protagonizar la serie de Disney Channel ‘Stuck in the Middle’, donde interpretó a ‘Harley Diaz’. (Foto: James Gourley / Getty Images for Netflix) / James Gourley

Por todo lo anterior, Jenna Ortega ha ganado mucha fama. Lo malo es que, según manifestó a Vogue México, al principio de su carrera no se sentía escuchada. “Ser joven y asertiva es intenso para muchas personas, como mujer. Siempre he sabido lo que es no tener voz, y eso me aterra”, comenzó diciendo.

“Durante la mayor parte de mi carrera, no supe cómo expresarme”

“No quiero volver a estar en esa situación. Pero para mí, se trata simplemente de asegurarme de usar mi voz de la manera más profesional, eficiente y amable posible. Durante la mayor parte de mi carrera, no supe cómo expresarme”, agregó, antes de confesar que “no sabía que podía hacerlo”.

Jenna Ortega nació el 27 de setiembre de 2002 en Palm Desert, California, Estados Unidos. (Foto: Hanna Lassen / Getty Images for Netflix) / Hanna Lassen

“Me encerré en mí misma y me sentí muy insegura sobre mi lugar”

“Era muy joven. No sabía nada de la industria, quizás por ciertas experiencias profesionales un poco más difíciles que había tenido en el pasado”, continuó. “Me encerré en mí misma y me sentí muy insegura sobre mi lugar”, manifestó después la actriz, sin revelar qué producción exactamente le provocó estos temores.

Ya más adelante indicó que los entornos de trabajo deben “ser siempre una experiencia colaborativa” y sostuvo que “el mejor trabajo a menudo surge de las ideas de un grupo de personas y una visión colectiva”. Sin duda, ella es una artista muy madura para su edad.

