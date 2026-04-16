El camino hacia la recuperación del cantante ‘Chyno’ Miranda se ha tratado de una lucha silenciosa que solo su círculo más íntimo conoce a mayor profundidad. Recientemente, su compañero y amigo 'Nacho’ Mendoza tuvo el valor para explicar a mayor detalle cómo le tocó afrontar este duro proceso, hasta el punto de temer por la vida de su colega. En esta nota, te mencionaré las declaraciones realizadas por uno de los intérpretes del recordado dúo ‘Chino & Nacho’, el cual cautivó a millones de oyentes hace más de 10 años.

La crítica experiencia para Jesús Alberto Miranda ocurrió en el 2020, cuando contrajo el virus del COVID-19. Desafortunadamente, esta enfermedad tuvo un impacto severo en su salud, ya que le causó neuropatía periférica y encefalitis (inflamación cerebral) .

A causa de este padecimiento, el artista venezolano sufrió trastornos del habla, confusión y dificultades psicomotoras que lo obligaron a usar sillas de ruedas, situación que le derivó a enfrentar una depresión. Sin embargo, con el apoyo de su entorno y su perseverancia, su mejoría ha sido notoria hasta el punto de regresar a los escenarios.

Fueron varios años de recuperación para Chyno, lidiendo con complicaciones físicas y mentales. (Crédito: @chynomiranda / Instagram)

“No sabíamos si iba a sobrevivir”

Aunque ‘Chyno’ está retomando paulatinamente su vida cotidiana, ‘Nacho’ aún recuerda la fatídica vivencia que le tocó afrontar en estos últimos años, señalando que la recuperación de su amigo se trata de una bendición .

“Mi compañero pasó por un proceso tan difícil, un momento que yo ni siquiera sabía si iba a poder tener la oportunidad de abrazarlo de nuevo porque no sabíamos si iba a superar lo que estaba pasando”, fueron las palabras de uno de los intérpretes de la exitosa canción ‘Niña Bonita’ para el diario La Opinión .

Miguel Ignacio Mendoza también recordó que recurrió a su creencia religiosa con la finalidad de que su compañero pudiera librarse de esa severa complicación sanitaria que afrontaba con el propósito de poder “recordar los exitosos momentos que habían vivido” en su etapa como dúo.

Actualmente, ambos artistas han retomado la agrupación para desarrollar diversos proyectos musicales. En esta nueva etapa pretenden recuperar el posicionamiento y la amplia audiencia que consiguieron durante su periodo de mayor popularidad.

Contra todo pronóstico, 'Chyno' está retomando de a pocos lo que más le apasiona: la música. (Crédito: @marlins / Instagram)

Astrid Falcón, clave en el proceso de recuperación de ‘Chyno’ Miranda

‘Nacho’ no desaprovechó la ocasión para resaltar ante el medio la importancia de Astrid Falcón en el proceso crítico de salud que le tocó afrontar a ‘Chyno’, destacando que su labor fue totalmente “espectacular”.

“Dios es experto en transformar esas situaciones adversas y todas esas locuras en bendiciones. Esta muchacha con la que Chyno está ahora ha sido una enorme bendición; se preocupa por él, se preocupa para que mejore físicamente, porque se vea bien”, añadió.

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