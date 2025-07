A muchas personas les ha encantado la actuación de Brad Pitt en ‘F1’, que ya está en cines y que, en su primer fin de semana en salas, ha recaudado 144 millones de dólares en todo el mundo. El artista, a raíz de lo ya mencionado, puede estar muy feliz con su trabajo. Además, es importante recordar que cumplió un sueño al protagonizar el film. Pero no creas que antes no tuvo la oportunidad de estar en una cinta de carreras. De hecho, casi trabaja en una junto con su amigo Tom Cruise. Justamente, sobre esa situación decidió hablar hace poco.

La información acerca del tema en cuestión la brindó en una entrevista con The National. Esa conversación se produjo como parte de la etapa de promoción de ‘F1’, donde el actor interpreta a ‘Sonny Hayes’, un antiguo piloto de Fórmula 1 que regresa a la pista después de un accidente. Justo cuando se tocó el punto de una posible secuela en la que aparezca Tom Cruise, él dejó en claro que le gustaría actuar con su amigo. Pero sabe que para que su colega se una al proyecto, tendría que conducir bastante, ya que si eso no está dentro del guion, es muy probable que no se cuente con su participación. Esto a raíz de lo que pasó cuando ambos tuvieron la posibilidad de hacer una cinta de carreras.

El nombre de la película que casi hacen Brad Pitt y Tom Cruise

“Tom y yo, durante un tiempo, trabajamos en ‘Ford v Ferrari’ con Joe Kosinski (como director)”, contó Brad Pitt. “Esto fue unos 10 años antes de que llegaran los chicos que la hicieron, y la convirtieron en una gran película”, agregó el actor, en relación al hecho de que la cinta se acabó estrenando en 2019, pero con Christian Bale y Matt Damon como estrellas.

Brad Pitt y Tom Cruise en el estreno europeo de ‘F1’ en Cineworld Leicester Square. (Foto: Dave Benett / WireImage / Getty Images)

“Al final, ambos (Tom y Brad) queríamos conducir. Él quería interpretar a ‘Shelby’ y yo a ‘Ken Miles’. Y cuando Tom se dio cuenta de que ‘Carroll Shelby’ no conduciría mucho en la película, no se concretó”, aseguró el ganador del Oscar como mejor actor de reparto por su trabajo en ‘Once Upon a Time in Hollywood’.

En qué personaje se debería enfocar la posible segunda parte de ‘F1’, según Brad Pitt

“No estoy seguro de cómo funcionará (en una posible secuela de ‘F1’), pero lo intentaremos. Me encantaría”, recalcó después el artista, dejando en claro que no descarta la posibilidad de actuar con su amigo. Sin embargo, también sostuvo que el enfoque de la segunda parte tendría que estar en el personaje de Damson Idris (‘Joshua Pierce’).

Brad Pitt es un actor, modelo y productor de cine estadounidense. (Foto: Neil Mockford / FilmMagic / Getty Images)

“Me gustaría volver a pilotar, siendo egoísta. La ‘F1’ sigue siendo el centro de atención. Debe centrarse en ‘Joshua Pierce’ y el resto del equipo que lucha por el campeonato. ¿Dónde encaja ‘Sonny’? No estoy seguro. Probablemente Sonny esté en las salinas de Bonneville, batiendo récords de velocidad o algo así. Así que no estoy seguro de qué más hay de eso, todavía. Ahora mismo, estoy encantado de que algo así pueda unir a la gente. Ese es el poder de este tipo de cine”, manifestó.

