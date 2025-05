Jennifer Garner ha abierto su corazón y se ha sincerado sobre las dificultades reales y cotidianas de ser madre, justo después de que su hija mayor, Violet Affleck, compartiera un ensayo muy personal en el que relataba una tensa discusión con su madre.

La actriz de 53 años habló con franqueza durante una sesión de preguntas rápidas el pasado jueves, donde le preguntaron qué era más difícil: criar hijos o conseguir capital para su marca de alimentos orgánicos para niños, Once Upon a Farm. Sin dudar, Jennifer respondió con una sola palabra: “¡Niños!”. Su socio y cofundador de la empresa, John Foraker, confirmó con convicción: “Niños, sin duda”.

La hermana de Jennifer Lopez, Lynda Lopez, y Violet Affleck. | Crédito: Instagram | Lynda Lopez

Jennifer, conocida por su papel en 'Alias’, es madre de tres hijos junto a su exesposo Ben Affleck: Violet, de 19 años; Fin, de 16, quien recientemente compartió que se identifica como no binario; y Samuel, de 13 años. La actriz no sólo ha lidiado con la maternidad, sino también con la complejidad de alimentar a sus pequeños durante sus primeros años.

“Había preparado papillas para mis hijos. No me gustaba ese proceso. Me encanta cocinar; no me gusta preparar papillas. Es muy confuso”, confesó Garner con sinceridad. Esa experiencia la llevó a asociarse con Foraker y lanzar Once Upon a Farm, una marca que hoy tiene un valor estimado en 100 millones de dólares, dedicada a ofrecer alimentos orgánicos saludables para niños.

Violet Affleck junto a su padre, Ben Affleck, y Jennifer Lopez. | Crédito: Instagram

El sinceramiento de Jennifer llega apenas días después de que Violet, su hija mayor, provocara una fuerte reacción con un ensayo publicado el 18 de mayo en Yale Global Health Review. En él, Violet describe un momento tenso entre ambas durante los incendios que afectaron Los Ángeles en enero. Mientras Jennifer se mostraba “conmocionada” y “asombrada” por la magnitud de los incendios, Violet admitió sentirse sorprendida por la reacción de su madre.

“Como angelina de toda la vida y miembro de la generación Z con conocimiento del clima, mi pregunta no había sido si Palisades se quemaría, sino cuándo”, escribió Violet, evidenciando una perspectiva generacional distinta. La joven activista, quien el año pasado hizo un llamado público a favor de los mandatos de uso de mascarillas, destacó cómo ese momento reflejaba las diferencias entre ellas.

