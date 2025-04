No es un secreto que David y Victoria Beckham mantienen una estupenda relación. La pareja de esposos siempre se ha mostrado muy sólida y justamente en este momento está dando de qué hablar. Todo a raíz de las bromas que la diseñadora de moda de 51 años le hizo al exfutbolista. Para que te enteres de los detalles, continúa leyendo esta nota.

Desde hace varios años, David Beckham vive con su familia en Estados Unidos. Esa aventura comenzó cuando se volvió jugador de Los Angeles Galaxy. Años después de su retiro, se convirtió en copropietario del Inter Miami, razón por la cual sigue viviendo en el mencionado país con sus seres queridos (tiene una mansión en Miami). Si bien suele viajar mucho debido a su actual trabajo, cuando puede no duda en estar en casa. Te he mencionado todo ello porque lo que motivó la creación de esta nota es algo que pasó en la vivienda del exfutbolista con su esposa Victoria Beckham.

De acuerdo a un video compartido por el propio David en su cuenta de Instagram (@davidbeckham), él optó por ir al jardín de su vivienda para poder recoger unos rábanos blancos que había plantado y que consideró que ya estaban listos para ser comidos. Lo curioso es que fue a ese lugar usando una camiseta gris, pantalones cortos color caqui, calcetines color piel, zapatillas blancas y un gorro naranja, según informó People.

David Beckham recogiendo algunos rábanos blancos de su jardín.

“Estás casado con un ícono de la moda”

Ese look llamó la atención de su esposa Victoria, quien se encargó de grabar el momento en que él recogía las hortalizas. “Te ves bien”, fue lo primero que le dijo la diseñadora de modas a David en modo de broma. “¿Me veo bien? No, me veo fatal”, respondió él, sin imaginar lo que le diría después la madre de sus hijos: “Sabes que estás casado con un ícono de la moda, ¿verdad?”.

David y Victoria Beckham se casaron el 4 de julio de 1999, en el castillo de Luttrellstown, cerca de Dublín.

“¿De verdad? Pareces uno”, le contestó David a Victoria tras escucharla. Si bien ella, segundos más tarde, le indicó que le gustaban sus calcetines, no dudó en aprovechar un comentario de su esposo para hacerle una nueva broma. Resulta que él le intentó decir que la jardinería es “buena para la mente”, pero ella llevó el asunto a: “¿Qué? ¿Vestir mal?”. Luego de decir esas preguntas, se comenzó a reír.

“Alerta de rábano. Mi esposa es muy graciosa. Acaba de comerse 5 de mis rábanos una vez lavados, por supuesto”, se lee en la descripción del video publicado en Instagram por David Beckham. Si deseas verlo, esta es tu oportunidad de hacerlo.