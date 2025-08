Ahora mismo se está hablando bastante de Pedro Pascal porque apareció en ‘The Fantastic Four: First Steps’ como el nuevo ‘Reed Richards / Mr. Fantastic’, pero hay que decir que a comienzos de los 2000, exactamente en 2005, se presentó a Ioan Gruffudd ‘dando vida’ a ese personaje en la cinta ‘Fantastic Four’, donde curiosamente también está Chris Evans, pero no como el ‘Capitán América’, sino como ‘Johnny Storm / Human Torch’. ¿Te estás preguntando por qué te comento todo esto? Mi accionar es a raíz de que hace poco el actor, que tuvo la oportunidad de interpretar a una de las mentes brillantes del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) tiempo atrás, se pronunció acerca de una escena eliminada de su versión de los cuatro superhéroes. ¿Quieres saber qué fue lo que contó? Pues entonces no te vayas de esta nota.

La información la brindó mientras conversaba con Vulture. Según el citado medio, el artista manifestó que grabó una peculiar escena en la que su personaje, gracias a su poder, hizo que su rostro sea como el de uno de los superhéroes más queridos de todo Marvel. Sigue leyendo para que sepas de quién estoy hablando.

De acuerdo a lo que contó, su rostro pasó a ser como el de ‘Wolverine’ (interpretado por Hugh Jackman). Y todo fue porque ‘Reed Richards / Mr. Fantastic’ estaba intentando impresionar a ‘Sue Storm / Invisible Woman’ (Jessica Alba en la versión de 2005).

Hugh Jackman es un actor, cantante y productor de cine australobritánico. (Foto: Noam Galai / Getty Images for Global Citizen) / Noam Galai

“Rendir homenaje al gran Hugh Jackman fue muy emocionante”

Lo curioso es que si bien la escena se grabó, no formó parte del corte final de la cinta ‘Fantastic Four’. De haberlo hecho, habría sido uno de los primeros adelantos de crossovers en el cine de superhéroes. “No sé por qué no se incluyó en la película. Rendir homenaje al gran Hugh Jackman fue muy emocionante porque lo adoro como actor y a su ‘Wolverrine’. Me alegra que tenga la oportunidad de existir”, sostuvo Ioan Gruffudd.

Ioan Gruffudd en el estreno mundial de ‘The Fantastic Four: First Steps’ en el Dorothy Chandler Pavilion en Los Ángeles, California, el 21 de julio de 2025. (Foto: Phillip Faraone / Getty Images for Disney) / Phillip Faraone

La otra película en la que también interpretó a ‘Reed Richards / Mr. Fantastic’

Cabe mencionar que el actor, en la misma entrevista con Vulture, reveló que la escena en cuestión era en realidad una nueva filmación. “Yo estaba en Vancouver en un estudio de sonido y Jessica estaba en New York, así que en realidad no estábamos juntos, pero nos vemos perfectamente sincronizados”, aseguró. También es importante señalar que él no solo interpretó a ‘Reed Richards / Mr. Fantastic’ en ‘Fantastic Four’. También lo hizo en la secuela de ese filme: ‘Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer’.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí