Últimamente, Jennifer Lawrence está llamando la atención con sus declaraciones. Después de animarse a contar por qué evita leer las críticas de sus películas, la actriz decidió hablar sobre la nueva cinta en la que está trabajando con Emma Stone. ¿Te interesa saber qué dijo? Entonces no te vayas de aquí.

Resulta que la estrella del cine participó en el pódcast Las Culturistas, donde pudo conversar con Bowen Yang y Matt Rogers. Estando ahí, optó por anunciar un nuevo proyecto que no tardó en generar un gran impacto en miles de sus seguidores.

Jennifer Lawrence es una actriz y productora de cine estadounidense. (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP) / ALBERTO PIZZOLI

“No sé si puedo anunciar esto, pero lo voy a hacer… Emma Stone y yo estamos produciendo una película de ‘Miss Piggy ‘y Cole (Escola) la está escribiendo”, aseguró la artista, que, por si no lo sabías, está en la etapa de promoción del filme ‘Die My Love’, donde comparte protagonismo con Robert Pattinson.

Emma Stone es una actriz, actriz de voz y productora de cine y televisión estadounidense. (Foto: Valery HACHE / AFP) / VALERY HACHE

Se encuentra en sus primeras etapas

Cabe mencionar que la cinta de ‘Miss Piggy’ que indicó, según People, se encuentra en sus primeras etapas en Disney. Además, dicha producción marca la primera colaboración de las amigas de toda la vida, por lo que es sumamente especial para ellas.

Películas destacadas de Jennifer Lawrence

‘Winter’s Bone’ (2010)

‘X-Men: First Class’ (2011)

‘The Hunger Games’ (2012)

‘Silver Linings Playbook’ (2012)

‘American Hustle’ (2013)

‘The Hunger Games: Catching Fire’ (2013)

‘The Hunger Games: Mockingjay – Part 1’ (2014)

‘The Hunger Games: Mockingjay – Part 2’ (2015)

‘Joy’ (2015)

‘Passengers’ (2016)

‘Mother!’ (2017)

‘Red Sparrow’ (2018)

‘Dark Phoenix’ (2019)

‘Die My Love’ (2025)

Películas destacadas de Emma Stone

‘Superbad’ (2007)

‘Easy A’ (2010)

‘Crazy, Stupid, Love’ (2011)

‘The Help’ (2011)

‘The Amazing Spider-Man’ (2012)

‘The Amazing Spider-Man 2’ (2014)

‘Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)’ (2014)

‘La La Land’ (2016)

‘Battle of the Sexes’ (2017)

‘The Favourite’ (2018)

‘Zombieland: Double Tap’ (2019)

‘Cruella’ (2021)

‘Poor Things’ (2023)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí