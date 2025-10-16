No se quedó callada y respondió con una carta llena de emoción que leyó en vivo. La cantante argentina Cazzu no pudo ser indiferente al comunicado lanzado por el abogado de Christian Nodal en el que afirmó que no lo dejan ver a Inti y que sí cumple con brindarle una pensión adecuada a su hija de dos años; sin embargo, la madre compartió un fuerte mensaje con sus fans que la acompañaron en su segundo concierto en el Auditorio Nacional la noche del 15 de octubre. Aquí los detalles de lo que dijo.

Todo surgió luego que Julieta Cazzuchelli aterrizara en México y fuera consultada por la prensa sobre la relación de padres que mantiene con el actual esposo de Ángela Aguilar. Ahí aseguró que no tuvo intención de visitar a su pequeña, a pesar de que se encontraba en dicho país.

“Se comunicó a su abogado para preguntar si podía verla y, como siempre, se le dijo que sí. Él sabe que eso puede hacerlo, de ahí a que suceda...”, declaró la artista argentina.

La argentina Cazzu canta durante un concierto de su gira 'Latinaje' en el Auditorio Nacional de Ciudad de México (México). (Foto: EFE) / Mario Guzmán

Nodal se pronunció sobre la manutención y convivencia con su hija

El cantante de música regional mexicana respondió de forma legal mediante un comunicado: “A pesar de que no existe un acuerdo mutuo entre las partes, y de que la madre de su pequeña hija de dos años ha manifestado su inconformidad, Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos”.

Eso no fue todo, pues en el documento se indica que no es verdad que él no quiera autorizar permisos para que su hija viaje con su madre. “En cuanto a los viajes internacionales, es falso que los permisos hayan sido ‘unilaterales’. Christian Jesús González Nodal nunca se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida”, se lee.

Para Nodal, su expareja “sólo está perjudicando emocionalmente” a su hija Inti con las distintas declaraciones que está realizando ante los medios pues “se recurre a la mentira o versiones distorsionadas de los hechos, ya que ello sólo prolonga el conflicto y daña a la menor”.

Nodal acusó a Cazzu de dañar a su hija y ella no se quedó callada. (Foto: EFE) / Mauricio Dueñas Castañeda

Cazzu lanza fuerte mensaje a Christian Nodal

La argentina se tomó unos minutos durante su concierto en México para hablar con su público. Antes de interpretar una de sus canciones más queridas, dedicó unas palabras que leyó desde unos apuntes que tenía en la mano.

“Esta canción que viene a continuación la quiero dedicar de diferente forma. Esta canción la dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos. Yo, al igual que muchas mujeres, no sólo no recibo ayuda, sino recibo ataques”, se le escucha decir en un video que rápidamente se viralizó en redes.

Con voz firme, agregó que callar no siempre es la mejor manera de defenderse: “Antes yo confiaba en que la paz se podía con fe y con silencio. Pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha. Y cuando recibí el apoyo de todos ustedes supe que tenía un refugio para seguir luchando (…) Cuando se trata de nuestros hijos, nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba".

“Cuando yo hablo de mi vida y mi situación lo hago como mamá, porque cuando una es madre el amor de un hombre importa un carajo. Es injusto darle lugar a algo tan oscuro en un momento tan bello como el que me están regalando, pero es preciso y necesario que sepan… Que esta lucha es de todas nosotras (…) Mientras la injusticia y la tristeza nos oprima el pecho, sabemos encontrar un bálsamo en nuestros hijos y otro bálsamo para el corazón es la música. Quiero que esta canción les recuerde que para ser combativas hay que tener mucho corazón. Para todas las madres que luchan, para las hijas de madres que les tocó luchar”, agregó.

