Así como muchas actrices de Hollywood, Millie Bobby Brown empezó a interpretar papeles importantes desde muy pequeña. Prácticamente, ella creció en el set de grabaciones de ‘Stranger Things’, dando vida a ‘Eleven’, y esa experiencia afectó su capacidad para socializar, a tal punto de no tener muchos amigos hoy en día, según indicó recientemente.

En un artículo de portada de la edición de marzo de 2025 de Vanity Fair, la joven actriz habló de las circunstancias que ha tenido que vivir debido a la fama tan tempranera que un día tocó su puerta dispuesta a quedarse con ella para siempre. Con apenas 11 años, ella se unió al elenco de la serie de ciencia ficción de Netflix, motivo por el cual estuvo rodeada de sus coprotagonistas Finn Wolfhard , Noah Schnapp , Caleb McLaughlin , Gaten Matarazzo y Sadie Sink , quienes forman una “burbuja”.

Millie Bobby Brown aseguró que no tiene las mejores habilidades sociales cuando se trata de gente de su edad. (Foto: Kristina Bumphrey / Variety via Getty Images)

“No tengo muchos amigos por ser quien soy. No fui a la escuela, así que no tengo las mejores habilidades sociales cuando se trata de gente de mi edad y amistades. Es algo que me cuesta bastante”, sostuvo Millie Bobby Brown al citado medio. “Me perdí algunas cosas, pero estoy trabajando en ellas”, agregó.

Cabe mencionar que, de acuerdo a People, ella tuvo que recibir una formación privada mientras estaba en el set y llegó a divertirse bastante con sus compañeros de reparto. Sin embargo, a raíz de la pandemia de COVID-19, los jóvenes se aislaron aún más y, aunque eso ayudó a impulsar sus carreras individuales, ocasionó un impacto que hoy en día Millie reconoce.

Millie Bobby Brown confesó que ha llegado a sentir que la prensa fue muy dura con ella. (Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Netflix)

“No permito que mucha gente entre en mi vida”

El hecho de tener fama a corta edad también ha influido bastante en su forma de ser, ya que aprendió a lidiar con los medios de comunicación y a ser el centro de atención de las personas. “No permito que mucha gente entre en mi vida y, cuando lo hago, creo que debería ser muy moderado. Empecé muy joven y sentí que la prensa, en particular, era muy, muy dura conmigo. Así que me gusta asegurarme de defender mis derechos”, recalcó.

Por si no lo sabías, este año se estrenará la última temporada de ‘Stranger Things’, por lo que pronto se podrá ver a Millie interpretando a ‘Eleven’ por última vez. De momento no se ha informado la fecha exacta, así que será mejor estar atentos a los próximos anuncios de Netflix.