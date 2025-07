Está cansada de que le sigan preguntando por él. La actriz Angélica Rivera, quien cautiva a sus seguidores al regresar a las pantallas luego de 17 años protagonizando ‘Con esa misma mirada’, tuvo un fuerte altercado con los reporteros que la esperaba a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿qué pasó? Pues la actriz explotó contra la prensa por mencionarle a su expareja Enrique Peña Nieto. Aquí te cuento lo que sucedió y qué molestó tanto a la ex primera dama del país azteca.

Primero vale recordar que ellos empezaron su romance en 2008 y terminaron en 2019 en medio de rumores sobre una presunta infidelidad. En una pasada entrevista con el periodista Mario Maldonado, para el libro ‘Confesiones desde el exilio: Enrique Peña Nieto. Los secretos y escándalos del último gobierno del PRI’, el exmandatario contó que ambos decidieron no hacer pública su separación, sino hasta tiempo después de haber terminado el sexenio y ella sus responsabilidades como primera dama.

“Quiero agradecer a Angélica por haber sido mi compañera, esposa y amiga a lo largo de más de diez años, y por haber entregado su amor, tiempo y dedicación a nuestra familia (…) Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio, deseo que le vaya bien siempre y que tenga éxito en todo lo que emprenda. Angélica, muchas gracias por todo”, indicaba Peña en un mensaje en Instagram en mayo de 2019. Luego de esto, él inició un romance con Tania Ruiz.

La actriz mexicana fue captada en el aeropuerto de la CDMX y se mostró incómoda con las preguntas de la prensa. (Foto: @angelicariverahoficial / Instagram)

Angélica Rivera explota con la prensa por tema Peña Nieto

Sin imaginar que la conversación terminaría en un incómodo momento, la actriz accedió a hablar con la prensa que la esperaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue ahí donde le consultaron sobre los señalamientos que enfrenta su exesposo, el expresidente Enrique Peña Nieto, por presunto enriquecimiento ilícito.

Si bien en un inicio intentó evadir el tema, no pudo evitar mostrarse molesta y reaccionar de forma tajante porque no estaba sola: “Les pido de favor, por favor, vengo con mi mamá. Siempre he viajado y siempre he cuidado a mi madre, siempre”.

Sin embargo, los periodista seguían haciéndole preguntas y, al escuchar directamente el nombre de su expareja, respondió: “No, mi amor, no tengo nada que comentarte… No tengo nada que comentarte (…) ¿Por qué, qué? Porque estoy en mi derecho de no comentar la estupidez, a veces preguntan estupideces”.

Tal como muestran las imágenes difundidas en el programa ‘Despierta América’ de Univision, Rivera justificó su postura agregando que “no me corresponde a mí hablar de nadie”.

Angélica Rivera fue esposa del expresidente de México Enrique Peña Nieto y fungió como primera dama. (Foto: AFP)

Enrique Peña Nieto en el ojo del huracán

Según reportan medios mexicanos, el expresidente atraviesa un nuevo escándalo luego que el medio israelí The Marker precisara que dos empresarios de origen israelí habrían pagado 25 millones de dólares como soborno para facilitar la venta del sistema de espionaje Pegasus durante su administración. El escándalo salió a la luz a raíz de una disputa legal entre los empresarios, quienes rompieron relaciones y terminaron enfrentándose en tribunales.

El conflicto sugiere que el pago millonario tenía como fin asegurar el contrato del software a usarse en el sexenio de Peña Nieto para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos.

