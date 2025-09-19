Sylvester Stallone, a lo largo de su carrera como actor, ha interpretado a personajes muy buenos, pero el que sin duda lo hizo dar un salto a la fama es el de ‘Rocky Balboa’ en la franquicia de ‘Rocky’. Te menciono esto porque hace poco el artista se animó a contar cómo se filmó la icónica escena de las escaleras de la película de 1976, o sea la primera de la saga. ¿Te interesa recibir esa información? Entonces llegaste al lugar correcto.

Primero que nada te digo que el actor participó recientemente en el programa ‘The Tonight Show with Jimmy Fallon’. Justo ahí habló sobre su libro ‘The Steps’ (‘Los Pasos’), que reúne sus memorias y que se publicará en mayo de 2026, de acuerdo a People.

Durante esa conversación, Sylvester Stallone recordó uno de sus momentos cinematográficos más emblemáticos: la escena de las escaleras de ‘Rocky’, que curiosamente se aprecia en la portada de su libro. “Cuando llegué a Filadelfia e hice la película ‘Rocky’, ni siquiera pensé en los pasos. No teníamos dinero para filmar allí. No teníamos la licencia”, comenzó diciendo.

“Acabo de bajar del coche y dije: ‘Déjame subir corriendo las escaleras, sacar una toma y saldremos de aquí antes de que llegue la policía”, agregó antes de señalar que en un inicio no pensaba grabar la escena sin compañía. “En la primera toma, dije: ‘Déjame subir a mi perro por las escaleras’. Mi perro es un búfalo. Es un bullmastiff de 60 kg. Llegué a la mitad y se me doblaron las rodillas. Les dijimos: ‘Perro, fuera. Vuelve al coche, amigo’”, contó.

“Se convirtió en una escena muy famosa”

Debido a lo difícil que era grabar con su mascota, eventualmente lo hizo solo y todo quedó perfecto. “En fin, lo hicimos y se convirtió en una escena muy famosa, pero también pensé que sería un nombre genial para una biografía sobre los pasos que das en la vida para llegar a la cima. Porque, créanme, no tenía ni idea... la cuestión es que hay que llegar a un punto en el que uno se pregunta: ‘¿Voy a ganar yo o va a ganar la vida?’. Es una batalla. Es una batalla a puñetazos. Y no es fácil porque siempre estás bajo presión. Nadie se adelanta, pero es la lucha que das lo que te lleva adonde quieres llegar. Así que solo tienes que seguir golpeando”, recalcó. Aquí te dejo la entrevista que le hizo Jimmy Fallon, si en caso deseas mirarla.

