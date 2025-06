Atrás quedó el episodio donde su arresto en Miami tras una discusión en un bar y que lo llevó a comparecer en el tribunal acaparó todos los titulares y hoy busca llenar portadas con su papel en la película ‘Bajo un volcán’ que acaba de estrenarse en España. El actor cubano William Levy está enfocado al 100% en su carrera profesional sin cerrarle las puertas al amor. Tras más de 20 años junto a Elizabeth Gutiérrez, con quien tiene dos hijos y vivió diversas rupturas y reconciliaciones por supuestas infidelidades suyas, ahora se encuentra soltero y tiene claro lo que espera de su futura pareja y hasta enumeró lo que le seduce de una mujer. Aquí los detalles.

Junto a la a la española Maggie Civantos, el galán de telenovelas como ‘Café con aroma de mujer’ experimenta en la pantalla grande una historia de pasión y aventuras entre un capitán y piloto militar y una experta vulcanóloga, forzados a trabajar juntos bajo la amenaza de una erupción volcánica.

En conversación con ‘El Español’, en el marco de la promoción de la película, no solo narró pasajes de su vida que lo marcaron como el hecho de que su padre lo abandonó cuando era un niño lleno de sueños, pasó diversas penurias y que “mi mamá y mi abuela me criaron sin el apoyo de ningún hombre; sino que también habló como nunca antes de lo que espera para el futuro.

William Levy y Maggie Civantos son la pareja más explosiva del cine en la película ‘Bajo un Volcán’. (Foto: @betafiction.spain / Instagram)

¿Qué espera William Levy de su próxima pareja?

El actor se definió como un “romántico, me gusta ver la luna, me gusta compartir, ¡me gusta el amor! Y no tengo miedo a decirlo ni a sentirlo” y que cree que el amor en la vida real “se parece un poquito en muchas cosas” al de las telenovelas porque “se parece mucho al que todos querríamos tener siempre”.

En ese sentido, también afirmó que “no trato de seducir. Trato de ser yo, ¿sabes? Ser yo es lo que me va a dar a mí la oportunidad de estar con una mujer que ame lo que yo soy, no lo que aparento, o no una pose concreta en un momento concreto, o no una adulación. Eso no es lo que soy. No quiero manejar un personaje todo el tiempo. Si te gusta, bien, pero necesito que me amen y me acepten con lo que soy”.

Al ser consultado sobre cómo son las mujeres que logran seducirlo, fue claro en contar lo que espera de aquella persona que pueda cautivarlo y alejarlo de la soltería. “Una mujer con un gran corazón, con carisma, con valores familiares. Para mí es importante que quiera tener una familia y que le dé un gran valor a eso porque yo soy muy familiar. Que tenga luz para ella y que desee lo bueno para la gente que la rodea. Y que sepa respetar”.

Catalogado como todo un galán de telenovelas, también se animó a dar su opinión sobre si un hombre feo puede cautivar igual que uno guapo. “Es que lo que te hace bello o te hace feo no es tu cara, es tu carisma. Es tu personalidad. El físico lindo… ¿cuál es? ¿Cómo es lo que debería ser? Somos diferentes todos. Al final lo más atractivo de ti acaba siendo tu personalidad, tu forma de hablar, de reírte, tu alegría, lo que proyectas como ser humano”.

"Yo no trato de seducir, trato de ser yo y no un personaje", afirmó William Levy. (Foto: @willevy / Instagram)

¿Le han roto el corazón a William Levy?

Con 44 años de edad y 20 de ellos al lado de la madre de sus hijos Elizabeth Gutiérrez, el actor ha protagonizado diversos titulares sobre infidelidad. En la entrevista también habló sobre si rompió algún corazón.

“A todos nos llega, todos tenemos decepciones y sufrimientos. Momentos duros. ¿Sabes qué? Sí, yo he sentido que perdía algo que quería tener. Si es en la forma en la que lo estoy pensando, sí. ¿Y si lo he roto? Pues sí, también, uno no es perfecto, a veces haces cosas sin mala intención pero hieres a los demás. Lo importante es que nunca lo hagas con intención de hacer ese daño”, narró.

