Chris Hemsworth ha hecho una gran cantidad de películas y, por ende, tiene mucha experiencia en el mundo de la actuación, pero a pesar de todo ello es capaz de sentirse intimidado por una estrella de Hollywood. Eso lo reveló recientemente en diálogo con E! News, mientras se encontraba en la alfombra roja de la CinemaCon 2025, que se llevó a cabo en el Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas (Estados Unidos).

Cuando el actor se dirigía a la presentación de Amazon MGM Studios en el evento, hizo la revelación que motivó la creación de esta nota. Para que no haya tanto misterio, la estrella que lo llegó a intimidar es nada más y nada menos que Halle Berry, con quien ha trabajado en la película ‘Crime 101’, que está programada para estrenarse este año.

“He admirado el trabajo de Halle durante muchísimos años. Obviamente, me intimidaba mucho sentarme frente a ella en una escena e intentar, ya sabes, no solo admirar lo que hacía”, indicó Hemsworth, mientras Berry estaba a su lado.

Chris Hemsworth es muy conocido por interpretar a ‘Thor’ en el ‘Universo Cinematográfico de Marvel’. (Foto: Shy McGrath / Getty Images)

“Disfruté cada segundo”

“Ciertas personas no solo sacan lo mejor de ti, sino que también te brindan una sensación de comodidad que te permite explorar, examinar diferentes ideas y probar cosas nuevas. Y esa fue la experiencia (con Berry). Disfruté cada segundo”, manifestó después el actor.

Chris Hemsworth y Halle Berry trabajaron juntos en la película ‘Crime 101’. (Foto: Eric Charbonneau / Getty Images)

Tras ello, Halle señaló, al mismo medio en cuestión, que ahora Chris es oficialmente una de sus nuevas personas favoritas del mundo. “Es un tipo muy íntegro. No entraré en detalles ahora, pero me defendió en un momento de nuestra película, y en ese instante supe que lo seguiría, que sería su fan por el resto de mi vida porque defendió a una mujer. No tenía por qué hacerlo y lo hizo”, recalcó.

Con respecto a la película ‘Crime 101’, que es donde Chris y Halle actúan, te comento que, de acuerdo a People, es una adaptación de la novela homónima de Don Winslow. En la cinta, Berry interpreta a una corredora de seguros que se ve involucrada en un robo multimillonario que fue liderado por un experto ladrón de joyas cuyo nombre es Davis y es interpretado por Hemsworth.