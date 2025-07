Hay momentos que quedan grabados en la memoria de uno para siempre, y Nicolas Cage puede dar fe de ello, ya que lo ha demostrado recientemente. Digo esto a raíz de que él se animó a contar por qué su relación con Sarah Jessica Parker (sí, la estrella de ‘Sex and the City’) no duró mucho. Ten en cuenta que todo ocurrió en los 90. Si quieres descubrir qué sucedió, no te vayas de esta nota.

Para entrar de lleno al tema es importante que sepas que la relación sentimental de los dos no se supo hasta hace poco (domingo 13 de julio), cuando la propia actriz, estando en el programa ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’, según People, confesó haber salido con su colega. Aquella revelación sorprendió bastante al presentador, quien resulta ser el mejor amigo de la artista.

A raíz de lo que dijo Sarah Jessica Parker, Nicolas Cage, mientras se encontraba en una entrevista con E! News el lunes 14 de julio, se animó a hablar sobre lo sucedido, asegurando que probablemente todo se arruinó por una impresión que dio en un determinado momento.

Nicolas Cage es un actor, actor de voz y productor de cine estadounidense. (Foto: Eric Charbonneau / Roadside Attractions vía Getty Images)

“Recuerdo haberme sentado con ella y su madre a cenar”

“Me importaba Sarah, pero no creo que haya pasado la evaluación de (su) mamá”, sostuvo. “Recuerdo haberme sentado con ella y su madre a cenar en el Russian Tea Room, y no sé si fue por mi chaqueta de motociclista Vanson Leather azul, que todavía conservo, o por mi sinusitis, pero no volví a saber nada de ella”, agregó.

Sarah Jessica Parker es una actriz y productora de cine, teatro y televisión estadounidense. (Foto: Marc Piasecki / WireImage / Getty Images)

Continuaron con sus vidas tras la ruptura

Cabe mencionar que tanto Sarah Jessica Parker como Nicolas Cage, eventualmente, continuaron con sus vidas tras esa ruptura. En el caso de ella, se casó con Matthew Broderick en 1997 (hasta ahora sigue con él). Ambos tienen tres hijos juntos: James Wilkie Broderick, Marion Loretta Elwell y Tabitha Hodge.

Por otro lado, Nicolas Cage, cuyo nombre real es Nicolas Kim Coppola, se ha casado cinco veces: con Patricia Arquette (1995 - 2001), con Lisa Marie Presley (2002 - 2004), con Alice Kim (2004 - 2016), con Erika Koike (2019) y con Riko Shibata (2021 - actualidad). Además, tiene tres hijos: Weston Cage Coppola (con Christina Fulton), Kal-El Coppola (con Alice Kim) y August Francesca Coppola Cage (con Riko Shibata).

