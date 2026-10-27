El actor estadounidense Noah Wyle ha sido elegido como el hombre más sexy del mundo en 2026 por la revista PEOPLE por “su intensidad cautivadora” y su “aspecto de galán de cine”, según explica la propia revista.

El protagonista de la popular serie ‘The Pitt’, de 55 años, confesó en una entrevista con la publicación al conocer el reconocimiento que “no podía creerlo”.

Noah Wyle ganó los premios Emmy, Critics' Choice Awards y Globos de Oro gracias a su interpretación como el Dr. Michael "Robby" Robinavitch en la serie médica "The Pitt" (Foto: Warner Bros. Television / HBO)

“Pensé que era una broma; jamás imaginé que recibiría un honor así”, agregó.

“Afortunadamente, (su esposa) Sara, de 46 años, logró convencerlo de que, efectivamente, reunía todos los requisitos para el título”, explica la revista.

El actor estadounidense Noah Wyle interpreta el rol protagonista del Dr. Michael "Robby" Robinavitch a lo largo de las dos temporadas de la serie médica "The Pitt" (Foto: Warner Bros. Television / HBO Max)

“Ella cree que soy un buen tipo, y que mi forma de ser, el padre y el esposo que soy, merecen ser destacados”, dijo él. “Así que pensé: ‘Bueno, si tú lo dices...’”, explica PEOPLE.

Wyle se dio a conocer ante el público televisivo como el estudiante de medicina y, posteriormente, médico John Carter en la serie ‘ER’ (“Urgencias”), una serie en la que trabajó junto a estrellas como George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield y Julianna Margulies.

ESTRENO DE LA PELÍCULA «ONE FINE DAY», DE MICHAEL HOFFMAN (Foto de Frank Trapper/Corbis vía Getty Images) / Frank Trapper

Por su trabajo obtuvo tres nominaciones a los Globos de Oro y cinco a los premios Emmy durante la emisión de la serie.

Wyle ha regresado de nuevo al mundo hospitalario, ahora como médico adjunto, en el papel del dr. Michael ‘Robby’ Robinavitch, en la serie ‘The Pitt’, de HBO.

Noah Wyle, fotografiado durante la presentación de la programación de máxima audiencia de la NBC en el Avery Fisher Hall de Nueva York, el 13 de mayo de 1996. ©Walter McBride/WM Photography (Foto de Walter McBride/Corbis vía Getty Images) / Walter McBride

Su interpretación a lo largo de las dos temporadas del serial le valió el Globo de Oro al mejor actor en una serie de televisión dramática en 2026, así como dos premios Emmy consecutivos al mejor actor en una serie dramática, en 2025 y 2026.

La tercera temporada de este exitoso drama médico tiene previsto su estreno en enero de 2027.

Cada año, desde 1985, la revista estadounidense elige al que denomina el hombre vivo más sexy del planeta, título que con anterioridad ha otorgado al cantante John Legend, y a los actores Michael B. Jordan, Denzel Washington o Idris Elba, entre otros.