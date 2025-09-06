Catherine Zeta-Jones es una actriz que llama la atención con su indiscutible talento para interpretar personajes. Pero también impacta cuando brinda declaraciones sobre la relación que tiene con su esposo Michael Douglas. Es por eso que en agosto de este año te informé cuando se pronunció acerca de las cuatro casas que tiene con él. Ahora te comento que hace poco reveló la razón por la que su boda con la también estrella del cine duró más de 12 horas.

El tema fue abordado en ‘The Drew Barrymore Show’. Sí, ella fue invitada a dicho programa, según un adelanto compartido en Instagram (@thedrewbarrymoreshow). Estando ahí, su colega, cumpliendo el rol de presentadora, le consultó si era verdad lo que se decía sobre la duración de su boda, que se realizó el 18 de septiembre del 2000 en el hotel Plaza de New York (The Plaza Hotel), uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad. Apenas escuchó la interrogante, aclaró la duda.

“Después de comer, los discursos y el baile, teníamos un pequeño rincón en The Plaza llamado el piano bar”, comenzó diciendo la actriz. “Y entonces todos cantamos y fue simplemente increíble”, agregó, demostrando la felicidad que sentía con solo recordar lo que pasó.

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas en la ceremonia inaugural del Festival Internacional de Cine del Mar Rojo el 5 de diciembre de 2024 en Yeda, Arabia Saudita. (Foto: Arnold Jerocki / Getty Images) / Arnold Jerocki

“En fin, necesitaba ir al baño. Cuando volví, todos estaban hablando alrededor del piano”, sostuvo después la artista, antes de revelar lo que le dijo a su esposo en ese entonces: “Michael, ¿dónde está el pianista? ¡El pianista se ha ido!”.

No se habían percatado de la hora

Ante esa situación, su esposo llamó al gerente que les ayudó a organizar la fiesta. En ese entonces, le explicó que no habían podido localizar al pianista, y el hombre, eventualmente, le dijo: “Son las 6:30 de la mañana, señor Douglas. El pianista ya se fue a casa”.

“¿De verdad son las 6:30?”, recordó Catherine Zeta-Jones. “Sí, nos divertimos mucho. Anunciamos la boda como a las 6:30 y estuvimos de fiesta, bueno, más de 12 horas”, manifestó la actriz, dejando en claro que todos perdieron la noción del tiempo por lo bien que la estaban pasando.

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas en la proyección de gala en el Reino Unido de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ de Marvel, en BFI IMAX Waterloo el 16 de febrero de 2023 en Londres, Inglaterra. (Foto: Gareth Cattermole / Getty Images for Disney) / Gareth Cattermole

¿Cuántos hijos tienen Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas?

Cabe mencionar que Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas son una de las parejas más sólidas de Hollywood. Ambas estrellas del cine tienen dos hijos: Dylan Michael Douglas (nació en el 2000) y Carys Douglas (llegó al mundo en 2003).

