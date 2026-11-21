El anuncio de una nueva película de ‘Mi pobre angelito’ despertó la expectativa de los seguidores de la comedia navideña, especialmente por el regreso de Macaulay Culkin como Kevin McCallister. Sin embargo, la noticia también coincide con una advertencia de Chris Columbus, director de la cinta original de 1990, quien considera que la historia difícilmente podría funcionar sin una de sus protagonistas más importantes: Catherine O’Hara.

En declaraciones a Variety el viernes 20 de noviembre, el cineasta de 68 años expresó su escepticismo sobre la posibilidad de continuar la franquicia sin la actriz, fallecida el 30 de enero de 2026. Sus palabras se conocieron poco antes de que trascendiera que Culkin volverá a interpretar a Kevin en una nueva entrega que prepara Disney.

Macaulay Culkin y Catherine O’Hara interpretaron a Kevin y Kate McCallister, madre e hijo, en las dos primeras películas de ‘Mi pobre angelito’. | Foto por ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12 VIA AFP

¿Qué dijo el director de ‘Mi pobre angelito’ sobre la nueva película?

Chris Columbus considera que Catherine O’Hara y Macaulay Culkin conformaban el corazón emocional de ‘Mi pobre angelito’. Por ello, sostuvo que una continuación sin ambos actores no tendría el mismo sentido que las primeras películas de la franquicia.

“Catherine, como siempre he dicho, representa el 50 % de ‘Mi pobre angelito’”, declaró el director a Variety. Luego explicó la importancia de la relación entre los dos protagonistas: “Existe el yin y el yang de ‘Mi pobre angelito’: Catherine O’Hara y Macaulay Culkin. Sin esos dos en la película, no hay película, porque ellos crean su epicentro emocional”.

Columbus también recordó que la participación de ambos era fundamental si alguien tenía la intención de realizar una secuela. “Realmente se trataba de Catherine y Macaulay, si alguien alguna vez quería hacer una secuela, y desafortunadamente eso ya no puede suceder”, agregó.

Catherine O’Hara falleció el 30 de enero de 2026, a los 71 años, y dejó un recuerdo imborrable como la madre de Kevin McCallister en ‘Mi pobre angelito’. | Crédito: AFP

¿Macaulay Culkin volverá a interpretar a Kevin McCallister?

Sí. El mismo viernes 20 de noviembre se conoció que Macaulay Culkin volverá a interpretar a Kevin McCallister en una nueva película de ‘Mi pobre angelito’. Esta vez, el personaje regresaría en una etapa diferente de su vida: como padre.

El proyecto se encuentra en una fase inicial de desarrollo en Disney y 20th Century Studios. Según informó People, la idea impulsada por Culkin recibió una buena acogida dentro de Disney y cuenta con la participación de Seth Rogen y su socio creativo Evan Goldberg, quienes están involucrados en la escritura y el desarrollo del guion.

La posibilidad de una nueva entrega ya se había conocido en julio de 2026. En aquel momento, una fuente cercana al proyecto explicó al citado medio que la producción estaba en sus primeras etapas y que todavía se trataba de una idea que había recibido prácticamente luz verde de Disney.

“Disney amó la idea de Macaulay y todos quieren que esto suceda”, señaló la fuente al medio.