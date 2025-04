El jueves 3 de abril, Ana de Armas fue al CinemaCon 2025 (que se llevó a cabo en el Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas) y ahí recibió el premio ‘Estrella de acción del año’ por su trabajo en la película ‘From the World of John Wick: Ballerina’, que estará en cines el próximo 6 de junio. La actriz dedicó el reconocimiento a su copratogonista en la mencionada cinta, Keanu Reeves y, además, se animó a revelar que una vez ella le dijo que no había visto ‘Matrix’. Para más detalles al respecto, lee esta nota por completo.

De acuerdo a información brindada por People, la situación indicada líneas arriba ocurrió cuando Ana y Keanu trabajaban en la película ‘Knock Knock’ de 2015. Es gracias a esa cinta que ambos se conocieron por primera vez y llegaron a formar una gran amistad.

“Estábamos sentados uno frente al otro en la mesa, y yo estaba muy nerviosa, como cuando estás frente a Keanu Reeves”, manifestó la actriz sobre una reunión que tuvo lugar en Santiago de Chile. “No pude hablar mucho con él porque me sentía muy cohibida por mi inglés y me costaba mucho seguir la conversación”, agregó.

Ana de Armas protagoniza ‘Ballerina’, un spin-off del universo ‘John Wick’. (Foto: Daniele Venturelli / Getty Images)

“Todos en la mesa estaban impactados”

Más adelante, Ana indicó que todos estaban hablando sobre su carrera y de la cinta ‘Matrix’ que protagonizó Keanu Reeves interpretando a ‘Neo’. Es ahí donde Keanu le hizo una consulta. “Me miró y me preguntó si la había visto (la película), y yo le dije: ‘¿’Matrix’? ¡No!‘. Todos en la mesa estaban impactados. Alguien se me acercó y me dijo en español: ‘¿No has visto ‘La Matrix’?’ Y yo le respondí: ‘Ah, ¿‘La Matrix’? Sí, la he visto’. Eso nunca dejará de ser vergonzoso”, aseveró.

Keanu Reeves volverá a interpretar a ‘John Wick’ en ‘John Wick 5’. La noticia fue confirmada hace poco. (Foto: Samir Hussein / Getty Images)

Después de ello, la artista recalcó que ya ha pasado una década desde aquel episodio y reconoció la importancia de Keanu Reeves tanto en ‘Ballerina’ como en las propias películas de ‘John Wick’. Sin duda, es alguien a quien respeta y valora mucho.

“Aquí estoy 10 años después, recibiendo el premio a la estrella de acción del año por ‘Ballerina’, pero ‘Ballerina’ no existiría sin ‘John Wick’, y sin duda no existiría ‘John Wick’ sin Keanu Reeves”, señaló. “A través de este personaje y lo que ha hecho con esta franquicia, él me ha dado la oportunidad de formar parte de este mundo, y me siento muy honrada y agradecida, así que quiero dedicarle esto. Estoy muy feliz de que la vida nos haya permitido reunirnos de maneras tan significativas, especialmente después de ese primer encuentro”, sentenció Ana de Armas que en ‘Ballerina’ interpreta a la asesina mortal ‘Eve Macarro’.