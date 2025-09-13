‘The Smashing Machine’ es la nueva película de Dwayne Johnson que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Y es que la crítica ha considerado que la cinta ha permitido que el artista demuestre su gran capacidad actoral. Justamente, en dicho filme, él tuvo una escena muy emotiva con su amiga y colega, Emily Blunt. En esta nota podrás saber qué fue lo que dijo sobre lo que ambos acabaron viviendo durante el rodaje.

Para entrar de lleno al tema, te comento que los dos artistas, tras la proyección de la película dirigida por Benny Safdie en el Teatro DGA en Los Ángeles, se animaron a hablar, de acuerdo a People, acerca de cómo fue la grabación de una importante confrontación entre las personas de la vida real que interpretaron: el exluchador de MMA y UFC, Mark Kerr, y su ahora exesposa, Dawn Staples.

En ese entonces, Dwayne Johnson recordó el momento en que inmovilizó a Emily Blunt contra el suelo para la intensa escena de la cinta biográfica. “Solía ​​lanzar a hombres de 136 kilos para ganarme la vida en el ring, o me pateaban el trasero. Así que estoy acostumbrado a romper el espacio físico y a aguantar, por supuesto, como Mark también”, empezó diciendo.

“Eso me impactó profundamente”

“Pero cuando abracé a Emily en esa escena, la agarré y caímos inmediatamente al suelo… Nunca había sentido algo así en mi vida. Abrazar a otro ser humano, a una mujer, y que el último lugar donde ella quiera estar sea siendo abrazada. Para las mujeres que pasan por ese tipo de trauma, eso me impactó profundamente. Nunca lo olvidaré”, agregó.

Dwayne Johnson y Emily Blunt en el estreno de ‘The Smashing Machine’ en el Teatro Princess of Whales durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en Toronto, Ontario, Canadá. (Foto: Cole BURSTON / AFP) / COLE BURSTON

“Creo que estábamos nerviosos”

Según el actor, el equipo tardó 90 minutos en recuperarse de la filmación de esa escena. “Por cierto, estábamos agotados después de eso. Completamente exhaustos”, recalcó. Tras ello, Emily Blunt dijo: “Creo que estábamos nerviosos. Me da mucho miedo antes de esas escenas porque creo que sabes que vas a tener que ir a otro sitio con una intensidad que es como: ‘¿Cómo, cuándo, de qué manera?’”.

“No había nada técnico a nuestro alrededor, así que simplemente nos gritábamos unos a otros en la cocina”, aseguró después la artista. La película ‘The Smashing Machine’, por si te interesa saberlo, se estrena en cines el próximo 3 de octubre.

Dwayne Johnson es un actor, luchador profesional y empresario estadounidense. (Foto: Cole BURSTON / AFP) / COLE BURSTON

