Luego de que se revelaran sus nuevas acusaciones contra su exesposa Angelina Jolie, Brad Pitt ha vuelto a ser noticia en el mundo del espectáculo. Esta vez porque hizo una reflexión sobre su breve tiempo trabajando con Burt Reynolds, quien falleció a los 82 años en septiembre de 2018.

El papel que iba a tener en ‘Once Upon a Time... in Hollywood’

Resulta que el recordado artista fue elegido originalmente para interpretar a ‘George Spahn’ en la cinta ‘Once Upon a Time... in Hollywood’, donde Pitt ‘dio vida’ a ‘Cliff Booth’. El tema es que, desafortunadamente, la leyenda de Hollywood murió después de participar en los ensayos de sus escenas con Brad y Dakota Fanning, entre otros. Es por esa razón que no acabó saliendo en el filme.

Brad Pitt es un actor, modelo y productor de cine estadounidense. (Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP) / ALBERTO PIZZOLI

Pero como Brad Pitt sí alcanzó a trabajar con él por un breve tiempo, tiene un recuerdo especial a su lado, el mismo que, según People, compartió en el libro de Jay Glennie sobre la película de 2019: ‘The Making of Once Upon a Time... in Hollywood’.

“Uno de los mejores momentos que he tenido en esta industria”

En aquella obra, el actor de 61 años aseguró que haber actuado con Burt Reynolds fue “uno de los mejores momentos que he tenido en esta industria”. Y es que su colega es una verdadera leyenda del cine. Su carrera abarcó casi seis décadas, con papeles memorables en películas como ‘Deliverance’ (1972), ‘The Longest Yard’ (1974), ‘Smokey and the Bandit’ (1977) y ‘Boogie Nights’ (1997), por la cual fue nominado al Óscar y ganó un Globo de Oro.

Burt Reynolds fue un actor, director de cine y productor estadounidense. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

“Era único”

“Pasar tiempo con Burt Reynolds en aquellos días fue simplemente increíble, tío”, recalcó Brad Pitt en el libro. “Era único y nunca habrá nadie como él”, agregó. Cabe mencionar que, tras la muerte del actor, Quentin Tarantino, director de ‘Once Upon a Time... in Hollywood’, eligió a Bruce Dern para interpretar a ‘George Spahn’, quien es representado en la cinta como un anciano ciego.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí