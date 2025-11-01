Demi Lovato sorprendió con su emoción al hablar sobre su vida de casada con Jordan ‘Jutes’ Lutes. (Foto: Patrick T. Fallon / Michael Tran / AFP)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Luego de haber revelado , Demi Lovato ha vuelto a llamar la atención. Todo a raíz de su emoción al hablar sobre su vida de casada con Jordan ‘Jutes’ Lutes. Para más detalles al respecto, sigue leyendo la nota.

Resulta que la cantante . Durante esa conversación, recalcó que su pareja, , la hace muy feliz y, por ende, no puede estar más agradecida con la vida.

“Definitivamente he tenido relaciones antes y he pensado que estaba enamorada, pero nunca he amado así”, aseguró Demi Lovato, antes de hacer una pausa para expresar que “iba a llorar” por estar hablando acerca de su romance.

Demi Lovato es una actriz, cantante y compositora estadounidense. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
“Mi amor (por él) no ha dejado de crecer”

“Nunca imaginé que se pudiera estar con alguien por quien el amor pudiera crecer día a día. El día de mi boda pensé: ‘Vale, esto es todo. Estoy más enamorada que nunca, y así será para siempre’. Pero me equivoqué, porque mi amor (por él) no ha dejado de crecer. Han pasado cinco meses desde que nos casamos, pero pienso: ‘Oh, no sabía que era posible amarte más de lo que te amé el día de nuestra boda’”, indicó después.

Jordan ‘Jutes’ Lutes y Demi en la gala previa a los Grammy de la Academia de la Grabación y Clive Davis en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 4 de febrero de 2023. (Foto: Michael Tran / AFP)
La canción que Demi Lovato creó inspirada por Jordan ‘Jutes’ Lutes

Ya más adelante, Demi Lovato indicó que Jordan ‘Jutes’ Lutes la inspiró para crear parte del material de su último proyecto. “El álbum se llama ‘It’s Not That Deep’, pero tiene algunas canciones profundas, y una de ellas es ‘Ghost’. Es una canción sobre el terror a perder a alguien a quien quieres muchísimo. Y perder en el sentido de, como, hablar de la vida y la muerte. Todavía me emociona cuando la canto porque lo siento mucho”, precisó.

SOBRE EL AUTOR

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.

