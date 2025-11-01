Luego de haber revelado el verdadero motivo por el que hizo pública su rehabilitación y cómo esa decisión cambió su vida para siempre, Demi Lovato ha vuelto a llamar la atención. Todo a raíz de su emoción al hablar sobre su vida de casada con Jordan ‘Jutes’ Lutes. Para más detalles al respecto, sigue leyendo la nota.
Resulta que la cantante fue entrevistada por Zane Lowe de Apple Music. Durante esa conversación, recalcó que su pareja, con quien se casó en mayo de 2025 en California, la hace muy feliz y, por ende, no puede estar más agradecida con la vida.
“Definitivamente he tenido relaciones antes y he pensado que estaba enamorada, pero nunca he amado así”, aseguró Demi Lovato, antes de hacer una pausa para expresar que “iba a llorar” por estar hablando acerca de su romance.
“Mi amor (por él) no ha dejado de crecer”
“Nunca imaginé que se pudiera estar con alguien por quien el amor pudiera crecer día a día. El día de mi boda pensé: ‘Vale, esto es todo. Estoy más enamorada que nunca, y así será para siempre’. Pero me equivoqué, porque mi amor (por él) no ha dejado de crecer. Han pasado cinco meses desde que nos casamos, pero pienso: ‘Oh, no sabía que era posible amarte más de lo que te amé el día de nuestra boda’”, indicó después.
La canción que Demi Lovato creó inspirada por Jordan ‘Jutes’ Lutes
Ya más adelante, Demi Lovato indicó que Jordan ‘Jutes’ Lutes la inspiró para crear parte del material de su último proyecto. “El álbum se llama ‘It’s Not That Deep’, pero tiene algunas canciones profundas, y una de ellas es ‘Ghost’. Es una canción sobre el terror a perder a alguien a quien quieres muchísimo. Y perder en el sentido de, como, hablar de la vida y la muerte. Todavía me emociona cuando la canto porque lo siento mucho”, precisó.
