Mark Hamill, el icónico actor que dio vida a Luke Skywalker en la saga original de Star Wars, sorprendió a todos con una confesión poco común: no ha vuelto a ver la primera película de la franquicia desde su estreno en 1977. A sus 73 años, Hamill reveló este detalle durante una entrevista reciente, dejando a más de un fanático boquiabierto.

“No la he visto desde que se estrenó”, aseguró Hamill en el programa 3rd Hour of Today. “Mis hijos la ven, sobre todo Nathan, que es un gran aficionado. La vi cuando se estrenó y simplemente no la vuelvo a ver”.

Bromeando, añadió: “No soy de los que dicen: ‘¡Oye, vamos a ver una de mis películas!’”. Su confesión destaca aún más si se considera que interpretó al protagonista Jedi en la trilogía original, regresando para las secuelas y varias series de televisión.

Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford, en una escena de Star Wars: Episodio IV. | Crédito: LucasFilm

Para Hamill, Star Wars no es solo una historia de ciencia ficción, sino un cuento de hadas moderno. “Cuando leí el guion por primera vez, me impactó darme cuenta de que no era ciencia ficción, sino un cuento de hadas”, explicó.

“Hay una princesa, un mago, un pirata espacial... Si piensas en ‘El Mago de Oz’, Dorothy y Luke son muy similares, ambos viviendo grandes aventuras”, añadió.

Durante la filmación de El Retorno del Jedi en 1983, Hamill incluso bromeó sobre las decisiones creativas de George Lucas, el creador de la saga. “Me quejé porque Luke perdió una mano y llevaba un guante negro, preguntando si eso significaba que estaba luchando contra el lado oscuro. George me dijo: ‘Mark, esto es para niños’”.

Carrie Fisher es Leia y Mark Hamill es Luke Skywalker en Star Wars. | Crédito: Lucasfilm

Esta respuesta refleja por qué nunca consideraron matar a los personajes principales en la trilogía original, aunque en las películas nuevas, los protagonistas fueron cayendo uno a uno.

Aunque Luke Skywalker murió en El Ascenso de Skywalker (2019), Hamill asegura que no volverá a interpretar al personaje, pero no por falta de cariño. “Creo que ya tuve mi oportunidad”, comentó. “Estoy muy agradecido de haber formado parte de esto, pero el foco debe estar en el futuro, en nuevos proyectos y nueva gente”, concluyó.

