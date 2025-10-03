George Clooney no deja de ser el centro de atención con sus declaraciones. Tras haber revelado por qué se siente afortunado, el actor impactó al hablar sobre la película que grabó con Laura Dern “hace 40 años” y que, curiosamente, “nunca se estrenó”.

La información la brindó estando en el Festival de Cine de New York (el martes 30 de septiembre), cuando se encontraba participando en una sesión de preguntas y respuestas después de la proyección de su nueva película ‘Jay Kelly’. En ese entonces, estaba acompañado de su colega en cuestión, quien se animó a señalar que él la ayudó desde el principio de su carrera, según People.

Laura Dern es una actriz y productora estadounidense. (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP) / STEFANO RELLANDINI

“Este fue uno de mis protectores más feroces. Me enseñó a cuidarme a mí misma mientras también era actor, porque hicimos una película juntos hace 40 años”, aseguró Laura Dern, quien también trabaja en ‘Jay Kelly’. Justo después de esa revelación, se le consultó en qué cinta habían coincidido hace 4 décadas. Ante esa interrogante, llegó la contestación de George Clooney.

George Clooney es un actor, director, productor y guionista estadounidense. (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP) / STEFANO RELLANDINI

“Fue una película terrible”

“Fue ‘Grizzly II’… y nunca se estrenó. La rodó un equipo húngaro en la Budapest comunista de 1984. Y fue una película terrible. Nos matan”, aseguró el actor. “¿Por el oso?”, preguntó después la moderadora Devika Girish. ”¡Caramba! Pero se quedaron sin dinero y nos quedamos atrapados en Budapest un par de meses”, aseguró segundos más tarde el artista.

De acuerdo a People, George Clooney y Laura Dern se refirieron al proyecto ‘Grizzly II: Revenge’ de 1983’. Esa era una cinta de terror de bajo presupuesto que, como ya dijo, nunca salió a la luz, pero que sirivió para que ambos actores entablaran una buena relación de amistad.

Películas destacadas de George Clooney

‘Out of Sight’ (1998)

‘Three Kings’ (1999)

‘O Brother, Where Art Thou?’ (2000)

‘Ocean’s Eleven’ (2001)

‘Solaris’ (2002)

‘Confessions of a Dangerous Mind’ (2002)

‘Intolerable Cruelty’ (2003)

‘Ocean’s Twelve’ (2004)

‘Syriana’ (2005)

‘Good Night, and Good Luck’ (2005)

‘Michael Clayton’ (2007)

‘Burn After Reading’ (2008)

‘The Men Who Stare at Goats’ (2009)

‘Up in the Air’ (2009)

‘The American’ (2010)

‘The Ides of March’ (2011)

‘The Descendants’ (2011)

‘Gravity’ (2013)

‘Monuments Men’ (2014)

‘Hail, Caesar!’ (2016)

‘Money Monster’ (2016)

‘The Midnight Sky’ (2020)

‘The Tender Bar’ (2021)

‘Ticket to Paradise’ (2022)

