Kylie Jenner sorprendió a sus seguidores esta semana al revelar abiertamente que se sometió a una cirugía de aumento de senos. En respuesta a la pregunta de una usuaria de TikTok, la empresaria de 27 años no dudó en dar todos los detalles de su procedimiento: “445cc, perfil moderado, mitad debajo del músculo! Silicona!”. Además, mencionó el nombre del cirujano que la operó: el Dr. Garth Fisher.

La confesión de Kylie, como era de esperarse, provocó una avalancha de comentarios y un gran interés por parte del público. Según informó el medio Daily Mail, tras la publicación, el Dr. Fisher recibió una gran cantidad de consultas de personas que querían conseguir un resultado similar al de la socialité. El médico ya era conocido en Hollywood, pero esta simple mención aumentó aún más su fama.

Establecido en Beverly Hills, Garth Fisher ha sido durante años uno de los cirujanos plásticos más reconocidos entre celebridades, especialmente entre los miembros de la familia Kardashian-Jenner. Medios como Vanity Fair lo apodaron “El Realzador” por su estilo sutil pero impecable, mientras que USA Today y Newsweek lo incluyeron en listas de los mejores cirujanos de Estados Unidos.

Garth Fisher es un cirujano plástico estadounidense mejor conocido como el primer médico seleccionado para el programa de televisión de ABC Extreme Makeover. (Foto: @garthfishermd / Instagram)

Su historial con las Kardashians es largo. Realizó el “Pinnacle Lift” en Kris Jenner, procedimiento que se mostró en ‘Keeping Up with the Kardashians’. También fue el responsable del aumento de senos de Kourtney Kardashian y de la remoción de un tumor en el rostro de Khloé. Incluso, antes de su transición, Caitlyn Jenner acudió a él para una cirugía de rejuvenecimiento facial. “Garth Fisher es un genio”, dijo Caitlyn. “¡Nadie se dio cuenta de que me había hecho algo!”.

Fisher también ha trabajado con figuras como Lisa Rinna, a quien ayudó a corregir sus rellenos permanentes en los labios, aplicados en los años 80. También fue el cirujano de confianza de Hugh Hefner, realizando implantes mamarios a modelos y conejitas de Playboy como Kendra Wilkinson y Holly Madison.

Además de su trabajo con senos, Fisher es famoso por su “Pinnacle Lift”, un lifting facial que desarrolló él mismo y que, según explica, elimina los signos del estrés y la exposición al sol. Prefiere utilizar técnicas clásicas y comprobadas, y evita sumarse a modas pasajeras que no garantizan seguridad. “No quiero que mis pacientes sean conejillos de indias”, afirmó en el pódcast The Morning After.

En otra entrevista con The Face with Alex Pike, Fisher criticó cómo las redes sociales vienen distorsionando los estándares de belleza. “Instagram trajo todos estos filtros que no son realistas”, dijo. Por eso, insiste en ser claro con sus pacientes sobre lo que es posible lograr. “Tenemos la responsabilidad de ser honestos y de establecer lo que es apropiado y alcanzable”, señaló.

También explicó que, si siente que no puede cumplir con las expectativas de una persona, prefiere rechazar el caso. “Me gusta lo discreto. No quiero que la gente parezca que se ha operado”, expresó.

Cuánto cuesta operarse con el Dr. Garth Fisher

Dada su reputación y la exclusividad de su práctica, las tarifas del Dr. Garth Fisher son considerablemente más altas que el promedio.

Aunque no se publican precios fijos para sus cirugías, las estimaciones, así como la naturaleza de su clientela de alto perfil, sugieren que los costos de sus procedimientos pueden ascender a decenas de miles de dólares. Algunas conversaciones mencionan cifras que rondan los $50,000 USD o más para ciertos procedimientos.

Su clínica ofrece opciones de financiamiento a través de tarjetas de crédito médicas, lo que indica que, a pesar de los altos costos, buscan ofrecer flexibilidad de pago a sus pacientes; sin embargo, en general, se considera que las cirugías con el Dr. Fisher se encuentran en el segmento más elevado del mercado de la cirugía plástica.

