Orlando Bloom contó la dura experiencia que vivió para perder peso de forma drástica para su nueva película “The Cut”, un thriller psicológico que muestra el sacrificio extremo al que se someten algunos boxeadores para bajar de categoría. El actor reveló los efectos físicos y mentales que sufrió durante este proceso y la estricta dieta que tuvo que seguir.

En una entrevista en el programa This Morning, Bloom explicó que su transformación fue extrema y nada recomendable. “No lo recomendaría a nadie en casa, no es algo que se deba tomar a la ligera. Tuve un gran nutricionista”, comentó, señalando que todo el proceso fue supervisado por un experto.

El actor contó que este especialista le redujo las comidas poco a poco, pasando de tres al día, a dos, y finalmente a una sola.

Su dieta se redujo únicamente a atún y pepino, lo que le causó agotamiento físico, falta de energía y pensamientos intrusivos. (Foto: Theo Wargo / Getty Images for Tribeca Festival / Getty Images) / Theo Wargo

“De repente empezaron a quitarme todos los alimentos y mi proteína en polvo fue lo último que me dejaron. Yo decía: ‘¡No, no me quites esa!’”, recordó. Al final, solo podía comer dos cosas: “Llegué a [comer] solo atún y pepino durante las últimas tres semanas”, reveló.

El rodaje se hizo en orden cronológico inverso para adaptarse a su pérdida de peso, pero esa dieta tan extrema tuvo un precio alto. “No tenía energía ni claridad mental. Mental y físicamente, estaba con hambre y de mal humor. Era una persona horrible para estar cerca”, confesó Bloom, quien también habló de cómo esto afectó su salud mental.

“La paranoia, los pensamientos intrusivos… Se supone que debemos comer, dormir y cuidarnos”, dijo, agregando que la historia refleja hasta dónde puede llegar una persona por tener una segunda oportunidad.

El actor confesó que se volvió irritable y que el rodaje se hizo en orden inverso para adaptarse a su drástico cambio físico. (Foto: Gareth Cattermole / Getty Images) / Gareth Cattermole

“Creo que eso es algo muy relatable. Los atletas hacen esto de manera habitual, nosotros lo llevamos al extremo por la película”, añadió.

En declaraciones a People, Orlando contó que todo el proceso fue monitoreado por el nutricionista Philip Goglia, quien lo ayudó a perder alrededor de 30 libras (13 kg) en tres meses.

“En última instancia, esta es una historia sobre las luchas internas que todos enfrentamos y lo que se necesita para aceptarnos a nosotros mismos”, concluyó el actor.

Según Bloom, la historia refleja hasta dónde puede llegar una persona para tener una segunda oportunidad y luchar contra sus propios demonios. (Foto: Altitude Film Distribution)

De qué trata The Cut (2024)

“The Cut” es un thriller psicológico que se centra en un boxeador retirado de Las Vegas. Motivado a volver al ring para tener una última oportunidad por el título, el protagonista se somete a un riguroso y brutal programa de corte de peso, supervisado por un entrenador sin escrúpulos. A medida que su condición física se deteriora, también lo hace su estado mental, empujándolo a la locura.

La película es protagonizada por Orlando Bloom, quien interpreta al boxeador principal, y Caitríona Balfe, que actúa como su esposa y entrenadora. El elenco también cuenta con John Turturro, quien da vida al inescrupuloso entrenador del protagonista.

La película “The Cut” fue dirigida por el cineasta británico Sean Ellis, conocido por sus trabajos en películas como Metro Manila y Cashback.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí