Katy Perry y Orlando Bloom demostraron que mantienen una relación cordial como padres. El martes 30 de diciembre, la expareja asistió junto a su hija Daisy Dove, de 5 años, al musical Paddington en Londres, según se vio en imágenes oficiales compartidas en la cuenta de Instagram del espectáculo. En el evento también estuvo presente Flynn, de 14 años, el hijo que Bloom comparte con su exesposa Miranda Kerr. Perry, de 41 años, y Bloom, de 48, posaron sonrientes junto al elenco del musical. En una de las fotos, el actor aparece arrodillado mientras su hija apoya la cabeza en su hombro y su hijo se agacha a su lado.

Para la ocasión, Perry lució un buzo color beige con pantalones a juego y una gorra, mientras se ubicaba detrás de Flynn.

Entre el público también se pudo ver al guitarrista de Queen, Brian May. Otras imágenes del carrusel muestran a Perry y Bloom posando junto al protagonista del espectáculo, Paddington.

En junio, la revista People informó que Perry y Bloom pusieron fin a su compromiso tras nueve años juntos. Sus representantes confirmaron oficialmente la separación y explicaron cómo planean seguir adelante como familia.

“Debido al gran interés y a las conversaciones recientes en torno a la relación de Orlando Bloom y Katy Perry, los representantes han confirmado que Orlando y Katy han estado transformando su vínculo durante los últimos meses para centrarse en la coparentalidad”, señaló el comunicado difundido el 3 de julio.

“Seguirán viéndose juntos como familia, ya que su prioridad compartida es —y siempre será— criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”, añadió la declaración. Desde entonces, ambos han sido vistos en actividades familiares.

Más adelante, Perry fue vinculada sentimentalmente con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, luego de que fueran vistos cenando juntos en Montreal. En ese momento, un representante del restaurante declaró: “Katy y Justin parecían haber tenido una velada fantástica. Fueron muy amables y cordiales con el personal, y fue un absoluto placer recibirlos”.

Finalmente, la cantante y Trudeau hicieron pública su relación en redes sociales el 6 de diciembre, con fotos de un viaje a Tokio.

Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron públicamente su relación durante una salida nocturna en París. (Foto: Michael Tran / AFP)

Una fuente cercana a Perry explicó cómo surgió el romance: “La única razón por la que esto se convirtió en algo real es porque Justin ha sido muy persistente. [Katy] no estaba buscando salir con nadie cuando comenzaron a verse y tampoco estaba buscando un novio”.

“Ella se siente halagada por el gran esfuerzo que él ha hecho y está entusiasmada con esta relación”, agregó la fuente.

Por qué se separaron Katy Perry y Orlando Bloom

Katy Perry y Orlando Bloom anunciaron el fin de su relación tras casi nueve años juntos. Tienen una hija en común y un compromiso que nunca llegó al altar. El País señala que, según informaron sus representantes en julio de 2025, la pareja había pasado “muchos meses” ajustando su relación para centrarse en la coparentalidad de su hija Daisy, priorizando amor, estabilidad y respeto mutuo como familia, aunque ya no siguieran juntos románticamente.

Detrás de la separación hubo varios factores. Las tensiones acumuladas por la distancia y los compromisos laborales, como la extensa gira de Perry y las distintas actividades profesionales de Bloom, habrían dificultado la convivencia y la planificación de una boda, algo que nunca se concretó aún estando comprometidos desde 2019.

Además, algunas fuentes cercanas aseguraron que la relación se había vuelto tensa con el tiempo y que la falta de una vida compartida regular terminó por desgastarla.

